ANTAC acusa que no hay diálogo con Gobernación, pide mantener bloqueos (20:00 h)

Ciudad de México, 25 de noviembre. Tras más de 3 horas de reunión, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) acusó que no hay diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y llamó a sus agremiados a mantener los bloqueos.

En el segundo día de su movilización nacional junto a productores del campo, la Asociación difundió en su cuenta de Facebook un comunicado en el que acusan que el Gobierno condicionó sus peticiones a retirar los bloqueos.



“Nos encontramos en la Segob pero han condicionado las soluciones a nuestras exigencias, a la liberación de carreteras. Hasta este momento no existe un diálogo que ofrezca soluciones a nuestra demanda en carreteras”, indica el documento.

Por lo anterior le piden a todos los participantes en la acción mantenerse en la toma “y fortalecernos invitando a más compañeros a la lucha”.

En la mesa con funcionarios de las secretarías de Gobernación, Agricultura y Conagua participan integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

Encabezados por el presidente y vicepresidente de la organización, David Estévez y David Ortiz, respectivamente, los transportistas ingresaron al recinto poco antes de las 14:00 horas.

Previo a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó desde su Mañanera que el diálogo está abierto pero cuestionó la razón para bloquear carreteras.

“Si tienen la puerta abierta con el Gobierno para dialogar sobre seguridad, para dialogar sobre temas agrícolas y para dialogar para la Ley de Aguas Nacionales ¿para qué cierran las carreretas? ¿si se trata de defender privilegios para que acapares aguas? Ahí sí ya no”, enfatizó la mandataria mexicana.

Y a renglón seguido indicó que se mantienen las mesas de diálogo abiertas y enfatizó que Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob continuará informando sobre el tema.

