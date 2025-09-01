Andy López Beltrán reaparece en Informe de Gobierno de Sheinbaum (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. Sonriente y social, reapareció este 1 de septiembre en el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Organización de Morena, Andrés “Andy” López Beltrán, luego del escándalo de sus vacaciones en Tokio, Japón.

Andy reaparece tras vacaciones costosas en Japón

El hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien desde que regresó de Japón, no había hecho una aparición pública, este lunes estuvo conversando con el actual diputado federal y quien fuera secretario particular del expresidente, Alejandro Esquer y otros invitados al informe de la titular del Ejecutivo Federal.

El pasado 5 de agosto, “Andy” López Beltrán, reapareció en redes sociales después de que se dieran a conocer sus vacaciones en Tokio, Japón y su estancia en un hotel de lujo acompañado del diputado federal Daniel Asaf.

En ese momento, el secretario de Morena, dijo que el viaje lo pagó con sus propios recursos, y que decidió salir de vacaciones a Japón “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

López Beltrán agregó que se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomó un vuelo comercial con destino a Tokio.

A pesar de tener un cargo de dirección dentro del partido Morena, López Beltrán no ha asistido a ninguna de las Asambleas para conformar los Comités seccionales.

Para justificar su ausencia de los actos del partido, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde señaló, este domingo, que el secretario de Organización “está trabajando bien”, y a pesar de no acudir a las reuniones está vigilando que se lleven a cabo como está pactado.