Fomenta Policía Vial cultura de seguridad, sostenibilidad e inclusión a más de mil 500 personas en Festival VeraNiñez 2025 (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre . En el marco del Festival VeraNiñez 2025, que se desarrolló en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá; la Policía Vial Estatal impartió 30 pláticas y 45 sesiones de Fomento a la Lectura a favor de mil 557 personas.

Con estas acciones se busca fortalecer el tejido social y garantizar el derecho a la movilidad con seguridad, sostenibilidad, inclusión e igualdad para la población.

Un total de 554 niñas y 455 niños participaron en actividades lúdicas y pedagógicas orientadas a promover una cultura vial desde temprana edad, junto con sus familias, vivieron experiencias divertidas a bordo de vehículos tipo go karts que se utilizaron para estas dinámicas.

Las acciones, a cargo del área de Educación Vial de esta corporación, se realizaron con el apoyo de personal especializado, quienes brindaron información sobre seguridad, movilidad responsable y el respeto a las normas de tránsito dirigido a 548 personas.

Con estas acciones, la Policía Vial Estatal, que encabeza Toribio López Sánchez, acerca a la ciudadanía información sobre comportamientos respetuosos y promoción de valores cívicos; que contribuyen a construir entornos más seguros para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir