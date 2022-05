AMLO resalta “actitud responsable” del Ejército tras persecución en Nueva Italia, Michoacán (10:10 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, resaltó la actitud responsable de elementos del Ejército mexicano, luego de que fueran revelados videos de una persecución contra militares por parte de civiles armados en el estado de Michoacán.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que fueron muy inteligentes los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar un enfrentamiento que hubiera causado muchas muertes.

“En redes sociales circuló un video donde presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo, eso se usó para decir ‘¿en qué país vivimos?’, hasta personajes famosos desde luego del partido conservador, hablando que ‘no había autoridad’, que ‘cómo se humillan así’”, refirió.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército, antes era distinto. Eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida presuntos delincuentes, civiles y soldados y marinos y no les importaba a los de arriba, Es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad, no me va temblar la mano’ (da golpes con un puño en el atril), eso decían cuando estaba la vida de por medio de otros, de muchos”, explicó.