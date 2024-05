AMLO presiona a Gobernadores para concluir el IMSS-Bienestar (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) metió presión a los Gobernadores de Morena para concluir el sistema IMSS-Bienestar 2 días antes del cronograma anunciado.

Este miércoles, al hablar de su segunda gira de supervisión del Sistema que operará en 23 entidad en las que gobierna el partido que él fundó, adelantó la fecha en la que comenzará a izar las “banderas blancas”, al pasarla del 4 al 2 de septiembre:

“Desde el día 2 de septiembre vamos a comenzar a izar la bandera blanca en salud, estado por estado, hasta el 14, que vamos a concluir en Chiapas, que cumple 200 años”.

Y enfatizó que en su último mes de Gobierno deben estar listos los más 11 mil centros de salud y 600 hospitales del IMSS-Bienestar con médicos, especialistas, equipos y medicamentos gratuitos.

Apenas el lunes, el propio mandatario federal había establecido como fecha para la conclusión de la federalización de los servicios de salud, entre el 3 y 4 de septiembre.

Lo anterior, según el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras salir del encuentro celebrado el lunes, entre el Ejecutivo y los mandatarios morenistas.

– ¿Cuándo es la fecha límite para tener ya el 100 por ciento del sistema? Se le cuestionó.

-3-4 de septiembre, indicó Rocha Moya.

Además, dijo que también ya deben estar listos los 11 mil comités de salud en todo el país.

-¿No hubo jalón de orejas ahorita de que algunos estados van retrasados o algo así? Insistió la prensa

-No, no, ya no, eso ya pasó, los jalones de orejas ya

pasaron, finalizó.

Se complica reclutamiento

Por otro lado, el Presidente reconoció que a su Gobierno le ha costado reclutar a los médicos especialistas para que en septiembre esté a 100 por ciento el IMSS-Bienestar:

“Nos está costando conseguir todos los médicos, porque estamos hablando de médicos generales, estamos hablando de todos los médicos especialistas que se requieren, enfermeras, todo el personal. Y resolver los problemas del abasto de medicamentos, que hace falta la distribución, lo que llaman la última milla, que yo le llamo el último kilómetro, el llevar los medicamentos hasta los centros de salud”.

24 Horas

