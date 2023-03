Amenazan a Messi tras disparos a negocio de Antonela Rocuzzo: ‘Te estamos esperando’ (14:00 h)

Oaxaca d Juárez, 2 de marzo. Un supermercado de la cadena Único ubicado en Rosario, Argentina, que pertenece a la familia de la esposa del futbolista Leonel Messi, Antonela Rocuzzo, fue baleado la madrugada de este jueves y las autoridades encontraron un cartel con una amenaza para el campeón del mundo.

“Messi te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”, se lee en la cartulina que también hace referencia al intendente. Se habrían encontrado 14 disparos contra la fachada del local -la mayoría en las persianas metálicas- en la ciudad natal de quien fuera recientemente galardonado con el premio The Best.

En declaraciones con los medios locales, Javkin responsabilizó del hecho a las bandas y a las fuerzas “que tienen armas y los que tienen la potestad de investigar los delitos” que tienen que “cuidar” a los rosarinos. “Yo dudo de todo”, agregó.

Asimismo, afirmó que no hay persecuciones luego de que el día anterior se reuniera con la policía provincial, federal, aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval. “Es muy alevoso” porque es “fácil hablar de la persona más famosa del mundo” y se preguntó qué noticia es “más rápidamente viralizante en el mundo que atacar el local de Messi”.

¿Cuándo se espera que Lionel Messi viaje a Argentina?

El delantero del PSG celebra habitualmente las fiestas navideñas en su localidad natal, donde posee una mansión dentro de un barrio privado, pero antes de fin de año tiene un compromiso con la Selección de Argentina para la próxima fecha FIFA.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán dos partidos amistosos que servirán para continuar festejando ante su gente la Copa del Mundo.

Será en marzo cuando ‘La Pulga’ arribe a Buenos Aires para medirse ante Panamá el próximo jueves 23 de marzo en el Estadio Monumental, donde habitualmente juega River Plate. El martes 28 de marzo enfrentarán a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Información de: EFE/Vía:El Financiero

Compartir