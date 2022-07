Ambulancias “patito” lucran con la salud y están vinculadas con delitos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. La caza de emergencias por ambulancias “patito” sigue representando un peligro para los heridos tienen la necesidad de un traslados o atención prehospitalaria, e incluso puede tener consecuencias mortales. Desde febrero, las autoridades de la Ciudad de México publicaron un nuevo reglamento para el uso de vehículos como ambulancia. No obstante, a más de 100 días de su publicación, estos vehículos y sus tripulantes siguen estando implicados en actividades ilícitas.

”Son ambulancias que no están regularizadas, que no están certificadas, el personal no es apto, no está calificado para dar una atención médica de urgencias. Y dos porque no contienen el equipo que deben de tener, desde ahí pones en peligro tu vida, y si le sumamos que esas ambulancias te cobran el traslado y te llevan a hospitales que ellos tienen convenio porque les dan una lana, pues efectivamente, estamos cayendo en varios riesgos”.

— José Antonio Venta, subcoordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Ciudad de México.

El 21 de febrero de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de CDMX el Reglamento para los vehículos de uso como ambulancia, así como al personal técnico que presta sus servicios en la materia con un plazo de 90 días para que las unidades cumplieran con los requisitos.

La publicación de dicha regulación fue motivada por la información de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que vincula al personal de las ambulancias “patito” con Ilícitos como el abandono de personas malheridas en vía pública, excesos de cobro y la falta de canalización a las unidades hospitalarias.

Entre las medidas que señala el nuevo reglamento está que las unidades y sus trupulantes necesitan estar inscritas en los Registros de Ambulancias y el de Técnicos en Urgencias Médicas de la Agencia de Protección Sanitaria, así como contar con el equipo necesario para la atención prehospitalaria.

Según datos de la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la capital se tiene un estimado de 500 ambulancias certificadas en el sector público, y otras 300 de carácter privado, entre las que figuran los vehículos en desuso que son rotulados por particulares para aprovecharse las emergencias, o bien las que simplemente no cuentan con personal capacitado ni el equipo para atender emergencias.

A diferencia de las ambulancias “patito” que suelen robar frecuencias de las autoridades para arribar primero a los lugares de emergencia, los vehículos de las dependencias oficiales; del Escuadrón de Rescate y urgencias Médicas (ERUM); del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); de Protección Civil de las alcaldías y Cruz Roja Mexicana trabajan en coordinación con el 911 y con el C5.

“Hay ambulancias privadas que pueden estar certificadas que no se dedican a la parte de cobertura de emergencias, ¿a qué me refiero a eso? que no tienen una coordinación con el 911, ni con el C5, ahí viene la gran diferencia, nosotros como Cruz Roja somos un poder auxiliar del gobierno con el cual tenemos personal dentro del C5, ahí se captura la llamada, se captura la emergencia y ellos mismos nos despachan a nosotros para la cobertura de emergencias”.

Casos como el de Alexis Azamar, estudiante de 24 años de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien fue recogido el 29 de mayo por una ambulancia privada de la empresa Medical Life en el Centro Histórico y apareció sin vida el 3 de junio en el Estado de México, son una muestra de lo riesgosos que representan las ambulancias “patito” para la población.

Pasadas las 4:00 horas del 29 de mayo, Alexis fue encontrado con golpes en la intersección de las calles de Misioneros y Regina, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de las investigaciones, el joven fue recogido por una ambulancia privada de la empresa Medical Life, cuyo personal indicó a la patrulla que halló al joven que lo trasladaría al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE .

Sin embargo, la evidencia señala que Alexis nunca fue llevado al hospital, y tras estar una semana desaparecido su cuerpo fue encontrado cerca de las 23:30 horas del 3 de junio en el el municipio de Ixtapaluca, Edomex, con heridas de arma blanca en el cuello y en la espalda.

De acuerdo con el subcoordinador estatal de socorros de Cruz la Roja Ciudad de México, verificar el tipo de ambulancia que atiende una emergencia es fundamental para evitar abusos, cobros excesivos u otros potenciales riesgos.

“Activar el servicio médico a través del 911 y en cuanto llegue la unidad verificar qué tipo de unidad es, si no es Cruz Roja, CRUM o Protección Civil evidentemente es una unidad particular que no tiene por qué estar cubriendo esas emergencias. No todas son de la Cruz Roja, no todas son del ERUM, no todas son del CRUM, verificar los logos y qué nombres trae la ambulancia para verificar que es una unidad enviada directamente por el C5″.

— José Antonio Venta, subcoordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Ciudad de México.