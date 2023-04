Alito se sale con la suya: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Alejandro Moreno no dejará la presidencia nacional del PRI en agosto de este año, cuando termina su oficialmente período. El Tribunal Electoral avaló la prórroga que lo mantiene en el cargo hasta el 2024.

Tiene lo que quería: “palomear” a los candidatos del PRI que van solos o en alianza para el 2024. Otra vez se salió con la suya.

En una sesión que cambió de hora hasta tres veces –las presiones estaban a todo lo que dan–el pleno del TEPJF revocó la resolución del INE que anulaba las modificaciones al estatuto del que hizo el Consejo Político Nacional del PRI para que Moreno Cárdenas se quede en el cargo hasta el 2024.

Los magistrados aprobaron, por mayoría, el proyecto del ex presidente del Tribunal, José Luis Vargas, quien se pronunció por la “autodeterminación” de los partidos.

Vargas considera “constitucional” prolongar la permanencia de Moreno a la cabeza del CEN. Dice que no existe justificación para obligar al partido político a realizar una motivación reforzada (que justifique la prórroga.)

“Representa –dijo– una intromisión en la vida interna del partido político.”

Y más: “se trata de una decisión aprobada y validada por un órgano de deliberación nacional que representa a todos los sectores del instituto político”.

La revocación constituye un revés para los priistas que impugnaron la prórroga: Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.

Los quejosos impugnan la permanencia del político de Campeche al frente del CEN del PRI, por considerar que Alito reformó los estatutos ilegalmente y en beneficio propio, y no del partido que encabeza.

A favor del proyecto votaron los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata Indalfer Infante, y el propio José Luis Vargas. En contra Janine Otálora, y el presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez.

Ya que estamos. El magistrado Vargas dio respuesta a las descalificaciones que sobre su persona que hizo la víspera, en este espacio, el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio.

El ex secretario de Gobernación de Enrique Peña nos dijo que Vargas es un hombre “muy cuestionado” y lamentó que el proyecto de sobre la permanencia de Alito en la presidencia del PRI se le haya sido asignado a este magistrado.

El magistrado ejerció su derecho de réplica: “Es lamentable que alguien con tanta reputación política recurra a la descalificación de un juzgador y a tácticas de presión para intentar cambiar mi criterio.

“En mi desempeño, la única cuestión que puede influir son razonamientos legales. En este caso es claro que no son suficientes”, puntualizó.

Se acabaron las especulaciones. Andrés Manuel López Obrador las atajó con un video sobre su salud dirigido a “amigos y adversarios”. El presidente reapareció muy acicalado. Se le ve bien y recuperado.

Pero a diferencia de sus portavoces, que nos querían convencer de que fue un contagio más de Covid y que goza de “cabal salud”, reconoció que tuvo complicaciones.

“Se me bajó de repente la presión. Estando en una reunión con ingenieros militares y otros servidores públicos para evaluar el Tren Maya. Como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido.

“Llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Si tuvo esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión.

Querían llevarlo en camilla y en una ambulancia a un hospital, pero no aceptó. “No me van a llevar a ningún lado. Aquí me van a atender”, dijo. Allí lo atendieron.

Aseguró que no tiene problemas con el corazón.

Los diputados de Morena y sus rémoras en San Lázaro mostraron ayer su poder de demolición. Vía fast track acabaron con el INSABI, el Conacyt, la Financiera Rural, militarizaron las leyes de aviación, le pusieron un impuesto a los turistas extranjeros…

En una sesión que duró 24 horas, casi todos los temas hubo “dispensa de trámites.” Algunos ni por comisiones pasaron. El famoso fast track.

Los diputados no tuvieron tiempo ni de revisar lo que votaban. Los de Morena y sus rémoras en San Lázaro se concretaron a cumplir las órdenes de Palacio Nacional.

