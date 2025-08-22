¿Alerta por caso de rabia humana en México? (20:46 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. La confirmación de un caso de rabia humana en México encendió las alarmas en distintos estados del país y generó preocupación en varios estados, donde comenzaron a circular rumores sobre una posible emergencia sanitaria.

A través de redes sociales, algunos usuarios llegaron a asegurar que ya existían contagios en la entidad, lo que elevó el temor entre las familias ante la posibilidad de un brote descontrolado.

Frente a la creciente ola de incertidumbre, la Secretaría de Salud de Durango emitió un comunicado oficial en el que aseguró que, hasta el momento, no hay alerta en la entidad por rabia humana.

No obstante, como medida preventiva, la entidad aseguró que se han reforzado las acciones de vigilancia epidemiológica en coordinación con autoridades sanitarias de Zacatecas, debido a la relación que ambas entidades tienen con el caso detectado.

De acuerdo con el documento, tres familiares de la paciente diagnosticada fueron identificados como contactos directos de alto riesgo, ya que compartieron con ella productos de consumo humano.

Una mujer fue mordida por un zorrillo con rabia

La dependencia aclaró que estas personas no sufrieron agresiones por parte del animal portador de la enfermedad, identificado como un zorrillo. Sin embargo, siguiendo los protocolos internacionales, se les aplicó un esquema de profilaxis postexposición para garantizar su seguridad y evitar riesgos futuros.

La Secretaría de Salud de Durango y Zacatecas aseguró que se continuarán aplicando todas las medidas necesarias para proteger a la población. Esto incluye mantener una estricta vigilancia epidemiológica, atención médica inmediata en caso de presentarse algún síntoma o incidente sospechoso, así como la coordinación interinstitucional para prevenir cualquier escenario de alarma sanitaria.

Recomendaciones ante posible rabia humana

Ante la especulación, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma y apegarse únicamente a la información oficial. Reiteraron además la importancia de evitar el contacto con fauna silvestre o animales desconocidos, así como llevar a cabo la vacunación preventiva de las mascotas contra la rabia.

También se exhortó a acudir de inmediato a la unidad médica más cercana en caso de sufrir mordedura o contacto con animales sospechosos.

