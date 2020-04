Alerta de salud de la embajada de los EU en México (19:29 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de abril.

Alerta de salud – Embajada de E.U., Ciudad de México, México (24 de abril de 2020)

Ubicación: México

Evento: México COVID-19 Actualización (24 de abril de 2020)

Actualmente existen opciones de vuelos comerciales internacionales en México. Los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben hacer arreglos comerciales lo antes posible a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido. El gobierno de los Estados Unidos no prevé organizar vuelos de repatriación en México en este momento.

El 21 de abril, el gobierno mexicano anunció el inicio de la Fase 3 de la pandemia, lo que significa una transmisión rápida en el número de infecciones y un mayor número de pacientes que requieren hospitalización. El 16 de abril, el gobierno mexicano extendió las restricciones a nivel nacional a las actividades económicas no esenciales en la mayoría de los municipios hasta el 30 de mayo. Las actividades esenciales incluyen servicios y suministros médicos, servicios de entrega de comestibles y tiendas, restaurantes (solo para entrega a domicilio y para llevar), seguridad pública, funciones económicas fundamentales, programas sociales gubernamentales e infraestructura crítica. Las escuelas en México también están cerradas bajo los términos de la emergencia de salud. Algunos estados y municipios en México han impuesto restricciones mas estrictas a la movilidad de las personas y han requerido que la ciudadanía use cubrebocas cuando estén fuera de casa. Para obtener más detalles e información sobre restricciones estatales y municipales, visite nuestra página web COVID-19.

Los pasajeros y miembros de la tripulación aérea que lleguen y salgan de los aeropuertos mexicanos pueden estar obligados a completar cuestionarios de salud y están sujetos a controles de temperatura. Aquellos que presenten síntomas pueden estar sujetos a pruebas de salud adicionales y/o cuarentena. A los viajeros que ingresan a México por tierra desde Estados Unidos se les puede negar la admisión si el propósito de su visita se considera no esencial. Recomendamos que los viajeros traigan consigo evidencia acerca de la naturaleza esencial de su visita y en su caso, evidencia de su residencia en México. Los viajeros que entran a México a los Estados Unidos por vía terrestre podrían estar sujetos a revisión de temperatura e inspección adicional de salud por parte de las autoridades de gobierno. En algunos puntos de entrada a los Estados Unidos, los horarios de operación han cambiado; por favor revise el sitio web de tiempos de espera en los puntos de entrada de CBP para información adicional.

El 3 de abril, funcionarios de las Secretarías de Turismo y Salud ordenaron a los hoteles que cancelaran reservas nuevas y existentes y que cerraran negocios no esenciales. Todos los servicios de alojamiento, incluidos hoteles, hostales, plataformas en línea y agencias de viajes, dejarán de recibir reservas y reprogramarán todas las reservas. Los huéspedes que requieren alojamiento debido a actividades comerciales esenciales pueden alojarse en hoteles con una ocupación máxima del 15 por ciento y se les puede solicitar que proporcionen una carta del empleador que certifique la naturaleza de su negocio. A otros ciudadanos extranjeros no residentes que se encuentran actualmente en alojamiento en un hotel se les ha solicitado que regresen a casa de inmediato. Los individuos que muestren síntomas respiratorios serán remitidos a las autoridades sanitarias. Como recordatorio, el gobierno de los Estados Unidos no paga el alojamiento u otros gastos incurridos debido a interrupciones de viaje al extranjero.

El departamento de Estado emitió la siguiente alerta Global Level 4 Health Advisory for COVID-19 el 19 de marzo.

Acciones a tomar:

Asistencia:

Para asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses en México, llame al (55) 8526 2561 desde México o al 1-844-528-6611 desde los Estados Unidos.

La Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se encuentra en:

Paseo de la Reforma 305

Colonia Cuauhtémoc

06500, Ciudad de México

Teléfono: +52-55-5080-2000

Fax: +52-55-5080-2005

ACSMexicoCity@state.gov Correo electrónico:

Departamento de Estado – Asuntos consulares: 888-407-4747 o 202-501-4444

Twitter . Siga al Departamento de Estado en Facebook

Twitter . Siga a la Embajada de los Estados Unidos en México en Facebook

Revise los informes de crimen y seguridad para México (inglés).

Revise la Prepare un plan de contingencia para situaciones de emergencia.Revise la lista para el viajero (inglés).

Compartir