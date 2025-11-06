Alebrijes se despide del torneo en casa en contra de los Correcaminos de Tamaulipas (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. El estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca recibe el último partido de la temporada regular de la Liga de Expansión MX, el duelo entre Alebrijes y Correcaminos de Tamaulipas se jugará este viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas, el conjunto de casa buscará despedirse de su afición con un triunfo luego de que ya no tiene aspiraciones de clasificar a la fase de cuartos de final.

La penúltima jornada no fue nada positiva para el cuadro oaxaqueño, visitaron a la Jaiba Brava, al minuto 25 ya estaban perdiendo, al minuto 48 el anfitrión consiguió el segundo tanto, fue hasta el minuto 72 que Adrián Justo Canto remató de cabeza para el gol de la honra, sin embargo, al minuto 76 el cuadro de casa obtuvo el tercer tanto definitivo.

Con este resultado nada favorable, el equipo oaxaqueño se ubicó en la posición número 13 de la tabla general, con un acumulado de 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, con 15 goles a favor por 24 en contra. En la última fecha los oaxaqueños visitan a Correcaminos, el cual se ubica en la posición 14 de la clasificación.

La última jornada de la Liga de Expansión MX, se jugará de la siguiente manera, el jueves 6 de noviembre abren los Venados de Mérida en contra de los Coyotes de Tlaxcala a las 20:00 horas. Para el viernes 7, a las 19:00 horas los Mineros de Zacatecas se miden al Club Irapuato, ese mismo día y en ese mismo horario, los Alebrijes se despiden de la temporada recibiendo a los Correcaminos.

El tercer juego del viernes 7 será entre La Paz en contra de los Potros de Hierro del Atlante, en punto de las 21:00 horas. En tanto, el 8 de noviembre el equipo de Cancún recibe a los Leones Negros de Guadalajara a las 19:00 horas, mientras que a las 21:00 horas, el Club Atlético Morelia recibe en casa a la Jaiba Brava, finalmente el Tapatío cierra la campaña en Guadalajara en contra de los Dorados de Sinaloa a las 17:00 horas.

