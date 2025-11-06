Fiscalía de Michoacán confirma que un menor de edad asesinó a Carlos Manzo en Uruapan (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Mediante una conferencia de prensa realizada el jueves 6 de noviembre, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el cuerpo de Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue identificado por sus familiares la tarde del 5 de noviembre.

Identifican a menor que asesinó a Carlos Manzo en Michoacán

El joven habría sido abatido por las autoridades luego de cometer el asesinato del presidente municipal. Torres Piña detalló que la familia del menor de edad informó que este se ausentó de su hogar aproximadamente una semana antes del crimen.

De acuerdo con los exámenes periciales practicados al cuerpo, las pruebas de balística y otros estudios forenses confirmaron su participación directa en el homicidio. Asimismo, los familiares reconocieron que el joven enfrentaba problemas de adicciones, hecho que contribuyó a orientar la línea de investigación.

Las autoridades estatales señalaron que el caso continúa abierto, ya que se presume que en el asesinato de Carlos Manzo participaron al menos dos personas más, presuntamente vinculadas con grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

Menor de edad no actuó sólo: participaron grupos criminales

Por ello, la Fiscalía de Michoacán mantiene una investigación conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con fuerzas federales para ubicar a los demás implicados y esclarecer el móvil del crimen.

El fiscal michoacano aseguró que el asesinato del alcalde no quedará impune, y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de avanzar con firmeza en el combate a la violencia y en el esclarecimiento de los hechos que han afectado la seguridad en Uruapan.