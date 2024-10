Alcaldesa del PRI pide ayuda y le mandan al ejército a desarmar a sus 5 policías dejándolos indefensos (19:30 h)

Eronguarícaro, Michoacán, 13 de octubre. Con un vídeo el Presidente del PRI Michoacán Guillermo Valencia ha denunciado que ante los ataques del crimen organizado la nueva presidenta municipal de Eronguaricaro solicitó ayuda al ejército y al llegar el operativo, lo primero que preguntaron fue de qué partido era el gobierno municipal, y desarmaron a los únicos 5 policías que habían y se fueron dejando en total indefensión a la población.

!No se vale! Señores del gobierno federal ¡no se vale! reclama el dirigente priísta ante la estrategia de dejar a merced de la delincuencia organizada a toda una población por haber elegido a una presidencia municipal de la oposición.

Es criminal esa actuación señala el priísta al retar al secretario de seguridad pública federal a caminar con cinco policías desarmados las calles del pueblo de Eronguaricaro, “pues si la estrategia de Omar García Harfuch es caminar por las calles de Culiacán rodeados de un operativo de guaruras” y del ejército, quiere verlo hacer lo mismo en las condiciones de indefensión en que los dejó SEDENA.

Acusa Valencia que una omisión de alguien que esperaba un trámite burocrático provocó que alcalde de Chilpancingo fuera ejecutado solo porque alguien espero “el pinche documento” solicitando ayuda y no le llegó a la la autoridad competente para firmarlo de recibido y le asignarán escoltas .

Así mismo expresó su decepción pues pensaba que con el cambio de gobierno las cosas iban a mejorar pero no es asi.

Memo Valencia se apersonó en Eronguarícaro Michoacán para alzar la voz y defender a los 15 mil habitantes y sus autoridades municipales, asolados por el crimen organizado de Jalisco, ante un gobierno federal indiferente y un ejército movido por intereses partidistas.

No quieren que les pase lo de Chilpancingo, pues señala, que Guerrero está gobernado por el crimen organizado,

“Gobierno federal no sean indiferentes, no sean insensibles. Gobierno de Michoacán que no se repita lo que sucedió en el narco Estado de Guerrero Pirque Guerrero mandan los grupos del crimen organizado y lo que pasó en Chilpancingo es una clara muestra de ello ” concluye .

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2024/10/VID-20241013-WA0023.mp4?_=1