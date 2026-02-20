Alcalde de Chignahuapan ironiza tras polémica por supuesto fajo de billetes: “Un regalo, nada más” (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. El presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, respondió con tono irónico a los señalamientos que surgieron en redes sociales luego de que circulara un video donde aparece con un objeto que fue interpretado por usuarios como un supuesto fajo de billetes.

El edil, emanado de Morena, negó que se tratara de dinero en efectivo y aseguró que el objeto era un obsequio personal que ni siquiera había sido abierto.

“Andan de creativos”, responde el alcalde

La polémica comenzó tras la difusión de un video grabado el 14 de febrero, en el que se observa al alcalde sosteniendo un paquete rectangular que, para algunos usuarios, parecía un fajo de billetes.

Ante las críticas, Rivera Trejo publicó un mensaje en su cuenta oficial donde afirmó:

“Que la verdad incomode a quienes viven de la mentira. Aquí está la verdad, completa y sin ediciones. Un regalo, nada más. Mientras algunos intentan hacer ruido, nosotros seguimos trabajando. #Chignahuapan no se detiene”.

Además, el Ayuntamiento de Chignahuapan difundió un comunicado oficial fechado el 19 de febrero de 2026, en el que el presidente municipal sostuvo que algunos “andan creativos queriendo tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes”.

En el mismo documento, el edil criticó que se involucrara a su familia en la polémica y enfatizó: “La familia se respeta”.

Asegura que se trató de un obsequio por el 14 de febrero

En el comunicado, Rivera Trejo explicó que el objeto formaba parte de un regalo por el Día de San Valentín y mencionó que se trataba de artículos comunes para esa fecha, como un oso de peluche, chocolates y flores.

Asimismo, defendió los avances de su administración al señalar que, en ocho meses, Chignahuapan “ha avanzado más que en los últimos 10 años”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna investigación formal relacionada con el video. La controversia se mantiene principalmente en el ámbito de redes sociales, mientras el alcalde sostiene que se trata de una interpretación errónea de un momento personal.

