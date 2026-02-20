Donald Trump anuncia arancel global del 10% y mantiene vigentes tarifas de seguridad nacional (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel global del 10% y confirmó que se mantienen vigentes los aranceles de seguridad nacional bajo las Secciones 232 y 301, tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre sus facultades comerciales.

El mandatario aseguró que la decisión judicial no limita su capacidad para imponer tarifas, sino que, por el contrario, “la hace más poderosa y cristalina”.

Arancel global del 10% bajo la Sección 122

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump informó que firmará una orden ejecutiva para aplicar un arancel global del 10%, adicional a los gravámenes ya existentes, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“Con efecto inmediato, todos los aranceles de Seguridad Nacional, Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes y en pleno efecto”, señaló.

El presidente también explicó que se iniciarán nuevas investigaciones bajo la Sección 301 para combatir prácticas comerciales que calificó como desleales.

Mantiene tarifas de seguridad nacional y endurece postura

Trump sostuvo que, aunque la Corte anuló un uso específico de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés), no invalidó su autoridad para imponer aranceles bajo otras disposiciones legales.

Incluso citó el voto disidente del juez Brett Kavanaugh, quien señaló que diversas leyes federales —como la Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232) y la Ley de Comercio de 1974— permiten al presidente ordenar aranceles.

De acuerdo con el mandatario, la resolución judicial “confirma plenamente” la capacidad del Ejecutivo para bloquear, restringir o imponer condiciones al comercio con países extranjeros, y anticipó que los ingresos derivados de estas medidas fortalecerán la protección de empresas estadounidenses.

El anuncio marca un endurecimiento de la política comercial de Washington y podría tener repercusiones en los mercados internacionales y en las relaciones comerciales con sus principales socios.

Información y foto:Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir