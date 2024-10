Adiós al billete de 1000 pesos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. El Banco de México (Banxico) ha anunciado el retiro del billete de $1,000 pesos de la serie F, que fue lanzado en 2008. Esta medida forma parte de una estrategia para modernizar el papel moneda en circulación, pero ¿qué pasa si aún tienes uno de estos billetes en casa? Aquí te contamos todo lo que debes saber para manejarlo de manera correcta y evitar perder su valor.

¿Cómo es el billete de $1,000 que dejará de circular?

El billete de $1,000 pesos que Banxico está retirando pertenece a la familia F. Este billete fue lanzado en 2008 y se caracteriza por tener en el anverso la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla junto con la campana de Dolores, y en el reverso, una representación de la Universidad de Guanajuato.

Los colores predominantes de este billete son rosa y violeta, mide 155 x 66 mm y está fabricado en papel de algodón. Aunque todavía se puede usar, está en proceso de retiro, por lo que debes prestar atención si tienes algunos en tu cartera, pues todavía estás a tiempo de cambiarlo.

¿Qué hacer si tengo billetes fuera de circulación?

Si te encuentras con uno de estos billetes en casa, no te preocupes. Aunque ya no se entregarán al público, todavía son válidos para transacciones. Lo que debes hacer es llevarlos a cualquier banco. Cuando los deposites o uses en una operación, las instituciones bancarias los retiran y los envían al Banco de México para su destrucción, asegurándose de que ya no regresen a circulación.

Si prefieres cambiarlo por billetes de otras denominaciones, los bancos están obligados a hacerlo sin costo alguno.

¿Cuándo un billete ya no es válido?

Es importante saber que un billete puede perder su valor si presenta ciertas condiciones, como estar rasgado, pegado con cintas adhesivas de colores o si se han unido dos pedazos de diferentes billetes. Además, cualquier billete que tenga frases, dibujos o marcas indelebles con fines políticos, religiosos o comerciales también dejará de ser válido.

Si tienes un billete que le falta un pedazo, es recomendable acudir a un banco para que te hagan el canje gratuito.

Te puede interesar: ¡Cuidado con los billetes falsos! Aprende a identificarlos con estos sencillos pasos

Billetes que dejarán de circular próximamente

Además del billete de $1,000 pesos de la familia F, Banxico también ha comenzado el retiro de billetes de otras familias, como los de la familia C, que fueron emitidos en 1994. Estos incluyen billetes de $10, $20, $50, $100, $200 y $500 pesos, todos pertenecientes a la serie de los “nuevos pesos”. Si tienes alguno de estos billetes, también puedes llevarlos a los bancos para su reemplazo.

Con este retiro, Banxico busca actualizar el dinero efectivo en circulación en el país, recuerda que sí tienes un billete en esta situación cambiarlo en cualquier banco.

LaVerdadNoticias

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir