Adidas México ofrece disculpa pública a la comunidad de Yalalag por plagio de modelo de huaraches (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. En un hecho histórico y sin precedentes, representantes de la marca internacional Adidas ofrecieron una disculpa pública a las autoridades y comunidad de Villa Hidalgo Yalalag por la apropiación del modelo de los huaraches propios de la población, sin consentimiento de los artesanos que tradicionalmente elaboran y que son parte del legado ancestral transmitida de generación en generación y del cuál tomó como base el diseñador Willy Chavarría para lanzarlo al mercado con el nombre de “Oaxaca Slip- On”.

En la explanada de la población, ubicada en la Sierra Juárez de Oaxaca, la directora legal y de cumplimiento de Adidas, Karen González , ofreció a nombre de la empresa las disculpas públicas reconociendo la apropiación del diseño sin el consentimiento de la comunidad.

Al tomar la palabra, la directora legal y de cumplimiento de Adidas, dijo, “permítame iniciar esta intervención manifestando mi gratitud a ustedes por este espacio y la oportunidad de dirigirme a la comunidad en esta ocasión, estamos profundamente agradecidos de la forma en la que han abierto el diálogo y este voto de confianza y de buena fe en el que comenzamos a construir un puente”.

“El día de hoy, frente a la comunidad Yalalteca, a nombre de Adidas de México, brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México, así como el profundo significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal presente en las representaciones culturales y técnicas tradicionales que aquí atestiguamos”.

Al agradecer el recibimiento de los pobladores, expresó que el modelo “Oaxaca Slip- On”, es una inspiración de un diseño originario del estado de Oaxaca propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalalag.

“Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar. Por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”.

Manifestó que evitarán actuar sin su guía y colaboración en el futuro, al tiempo de reiterar el compromiso de la empresa de trabajar de manera colaborativa con la comunidad de Yalalag, estableciendo un diálogo pasado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural.

En esta también estuvieron presentes además de la directora legal y de cumplimiento de Adidas; Octavio Murillo Álvarez, director de acervos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Karina Luján Luján, subdirectora del Instituto Nacional de Derechos de Autor, además de los titulares de la Secretaría de Economía de y Seculta del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, Raúl Ruiz y Flavio Sosa Villavicencio y Juan Maldonado, asesor jurídico de Yalalag.

Luego de saliera al mercado los huaraches “Oaxaca Slip- On”, El Gbioerno de Oaxaca encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz a través de la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca exigió la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, además del reconocimiento público de la apropiación del origen cultural del diseño, además de pedir un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad de Yalálag.

