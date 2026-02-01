Adán Augusto López renuncia a la coordinación de Morena: lo sustituye Ignacio Mier (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero.El senador Adán Augusto López presentó este domingo su renuncia como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, cargo que ocupaba desde mediados de la actual Legislatura.

¿Quién tomará su lugar?

La bancada morenista eligió a Ignacio Mier Velazco, senador por Puebla, para sustituirlo al frente del grupo mayoritario en la Cámara Alta.

En una reunión plenaria de senadores de Morena, López Hernández confirmó su decisión y explicó que continuará como legislador, pero ahora centrará sus esfuerzos en la operación política rumbo a las elecciones del próximo año, especialmente en la cuarta circunscripción federal, que incluye varios estados clave para el partido.

La salida de Augusto López ocurre en un momento de intensa presión política. Durante los últimos meses, el también expresidente de la Junta de Coordinación Política ha estado bajo el foco de la opinión pública y la oposición por diversas cuestiones. Entre ellas, el manejo de recursos dentro del Senado bajo su coordinación, que en 2025 registró un incremento significativo en partidas discrecionales según documentos parlamentarios, y señalamientos sobre su gestión en Tabasco cuando fue gobernador.

Además, en meses recientes han circulado versiones sobre posibles investigaciones relacionadas con su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de vínculos con el crimen organizado, algo que ha generado críticas de la oposición. En ese contexto, López Hernández había negado que dichos señalamientos le obligaran a dejar su cargo, y sostuvo que seguiría trabajando en la agenda legislativa.

Históricamente, versiones sobre su salida del liderazgo morenista ya habían circulado en meses anteriores, aunque entonces fueron desmentidas tanto por él como por integrantes de la bancada.

El nombramiento de Ignacio Mier como nuevo coordinador se interpreta como un movimiento para reforzar la unidad interna del grupo parlamentario, así como para reorganizar la estrategia de Morena en el Senado de cara al trabajo legislativo y político en 2026.

Publimetro /Foto: Cuartoscuro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir