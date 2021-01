Actriz Palmeira Cruz, es golpeada por pedir uso de cubrebocas (15:00 h)

Oaxaca de Ju´árez, 25 de enero. En entrevista con Luis Cárdenas, Palmeira Cruz, actriz, habló sobre la agresión en su contra por pedir el uso de cubrebocas.

Relató que las personas involucradas, no no traían cubrebocas. “Fui con la persona de seguridad a decirles eso y que no había gel ni toallitas”, relató.

“Cuando regresé, esas personas se percataron de que avisé lo que estaba pasando. Esta chica me dijo ‘chismosa’ y empezó a gritarme muy cerca, por lo que le pedí que se alejara. Me jaloneó y me golpeó”, detalló.

Solo les pedí que se pusieran su cubrebocas 🥴 pic.twitter.com/0mXqICBUj6 — 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇 (@PalmeiraCruz_) January 24, 2021

La actriz Palmeira Cruz, señaló que acudió personal de seguridad para ayudarla.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/golpean-a-la-actriz-palmeira-cruz-por-pedir-el-uso-de-cubrebocas/

