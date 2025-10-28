Acribillan a taxista en Juchitán (22:56 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 27 de octubre. Un taxista perteneciente al sitio “5 de Septiembre” fue asesinado a balazos la noche de este lunes en la Segunda Sección de esta ciudad istmeña, en un nuevo hecho de violencia que ha conmocionado al gremio del transporte.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador del volante fue sorprendido por sujetos armados mientras realizaba su servicio. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata dentro de la unidad de alquiler.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal y Estatal se trasladaron al lugar, acordonando la zona para preservar la escena del crimen. Vecinos alertados por las detonaciones se mantuvieron a distancia, mientras las autoridades implementaban un operativo de búsqueda de los responsables.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con los autores materiales e intelectuales de este nuevo hecho de violencia que vuelve a enlutar a Juchitán y al gremio transportista de la región del Istmo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir