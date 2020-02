Acción Nacional, el mejor instrumento con que cuenta México para el 2021: Marko Cortés (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de febrero. Acción Nacional renueva su Programa de Acción Política y sus Estatutos para tener un PAN con mayor identidad, que le sirva más a México, que sea más moderno, más cercano, más incluyente y más competitivo, afirmó su Presidente Marko Cortés Mendoza, al durante la Sesión ordinaria del Consejo Nacional del partido.

Ante los consejeros nacionales expuso que, frente a un gobierno que no ha podido con la responsabilidad de gobernar y que toma decisiones con base en ideologías anacrónicas, el PAN se confirma como el mejor instrumento con el que cuenta México para salir adelante en 2021.

“No permitiremos que los ex priistas, ahora morenistas, regresen a México al peor autoritarismo, que acaben con la democracia y los equilibrios de poderes. No nos cansaremos de luchar, no vamos a ceder ante los atropellos y los abusos de poder. No vamos a dejar que en México se instaure el clientelismo y populismo autoritario, porque precisamente para impedirlo estaremos los panistas”, destacó.

Cortés Mendoza convocó a los consejeros a no dejar de luchar un solo día para lograr que, dentro de unos años, se pueda vencer esta época populista y clientelar, porque de lo contrario, “podríamos ver como se convierte México en otro Venezuela y no vamos a tener manera de ver a nuestros hijos sin culpa y sin arrepentimiento”.

El Presidente del PAN dijo que en este proceso está en juego la democracia, la libertad y el futuro de los mexicanos.

“Nos estamos jugando el destino de millones de mexicanos que merecen un país con libertades y confían en nosotros para salvaguardarlas. Es muy claro el camino que ha tomado el gobierno federal, pero también es muy clara nuestra vocación y nuestro destino”, indicó.

Exhortó a los consejeros a no ver con normalidad ninguna actitud autoritaria, a denunciar los abusos y a demostrar que estamos caminando en la dirección correcta, ya que, mientras más pasa el tiempo, la gente más compara y reconoce que los gobiernos estatales y municipales del PAN son los que dan los mejores resultados en el país.

“Acreditado con las mejores calificaciones de nuestros alcaldes y gobernadores, acreditado con los mejores resultados en innovación y modernidad, en salud y seguridad, pero particularmente con los mejores resultados en crecimiento económico y generación de empleo. Nosotros, no tenemos “otros datos” o pretextos, ni tampoco tenemos que inventar ridiculeces para distraer la atención”, sostuvo.

El dirigente nacional dijo que se debe confirmar, una vez más, que el PAN no es un partido de caudillos, ni de proyectos, ni ambiciones personales, sino “un partido de principios, de valor y de valores, de causas y de motivos espirituales, fundados en el humanismo político que pone en el centro a la persona. Nosotros sí podemos decir con seguridad y viendo de frente a los mexicanos que donde gobierna el PAN, se vive mejor”.

En esta sesión ordinaria del Consejo Nacional se propondrá modificar los Estatutos para que todos órganos de dirección del partido queden conformados igualitariamente con el 50 por ciento de cada género; que la fórmula de Presidente y Secretario, del Comité Ejecutivo Nacional, de los Comités Estatales y Municipales sea igualmente de género distinto.

Asimismo, que los Comités Municipales sean encabezados de forma igualitaria 50 por ciento por una mujer y el otro 50 por ciento por un hombre; adicionalmente, se propondrá crear la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Política de Género y la no Discriminación, cuya integración también será igualitaria entre hombres y mujeres.

Estuvieron en el presídium, el Secretario General del PAN, Héctor Larios; la Secretaria General Adjunta, Cecilia Romero; el Coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks; Presidente de la Comisión Política, Santiago Creel; los ex presidentes Marcelo Torres y Damián Zepeda; la senadora Alejandra Reynoso; el Presidente de la ANAC, Enrique Vargas; las secretarias de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar y de Formación y Capacitación, Margarita Martínez Fisher; el Vocero, Fernando Herrera; el tesorero Omar Gudiño, y el líder juvenil, Alan Ávila.