Accidente en Deer Park: Derrame químico en planta de Pemex deja un muerto y varios heridos (18:49 h)

California, 10 de octubre. La tarde de este jueves se registró un derrame químico en la refinería Pemex Deer Park, mismo que ha dejado al menos una persona muerta y varios heridos, según información del medio estadounidense Fox26 Houston.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Ed González, sheriff del condado de Harris, la liberación de una sustancia química desconocida en una planta industrial de dicha refinería.

Happening now: several first responders on site at Pemex Refinery Deer Park. Life flight EMS helicopters also seen at facility. Pemex stating an “emergency situation” occurred at the facility but providing no further details. We will update as we learn more #EnvironmentalJustice pic.twitter.com/xWdFqc4jeN

— Fenceline Watch (@FencelineWatch) October 10, 2024