Adán Augusto admite que intervino para que el CJF ignorara las suspensiones contra la reforma judicial: “Los políticos hacemos política” (19:00 h)

Ciudad de México, 10 de octubre. El senador Adán Augusto López Hernández reconoció que él y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intervinieron para que el Consejo de Federal de la Judicatura (CJF) ignorara las suspensiones contra la reforma judicial y con ello entregue al Senado la lista de los candidatos a jueces, ministros y magistrados para llevar a cabo este sábado el sorteo.

“A mí no me avergüenza, si algo tuvimos que ver lo hicimos convencidos que los políticos hacemos política”, comentó el coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta desde su escaño para aclarar que en las conversaciones con el Consejo de la Judicatura no estuvo implicada la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

Sin embargo, López Hernández aseguró que en estas pláticas con los consejeros sí participó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

“En este caso yo quiero reconocer el trabajo de la secretaria de Gobernación que es la encargada de la política interior, que conduce la relación con otros poderes, con quien hemos conversado desde hace un tiempo y aportando nuestro granito de arena para que los asuntos se vayan resolviendo”, precisó el legislador morenista.

En medio de las tensiones surgidas tras la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que si en algún momento los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se oponen a la reforma judicial buscan diálogo con el Poder Ejecutivo, acudan a la titular de Segob.

El CJF, por mayoría de cuatro votos, aprobó participar en la ejecución de la reforma judicial; este sábado, el Senado deberá sortear en una tómbola los candidatos a ministros de la Suprema Corte, de los cuales nueve serán votados el 1 de junio de 2025.

También se sortearán las candidaturas de las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la totalidad de las magistraturas de salas regionales del Tribunal, y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, además, de la mitad de los casi mil 600 cargos de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, y la otra mitad será para 2027.

