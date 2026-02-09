Abierta la convocatoria para formar parte de la Copa FutbotMX 2026 (19:15 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Del 24 al 26 de junio en la cancha principal de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, se realizará la Copa FutbotMX, torneo de futbol robótico que abre sus registros de equipos hasta el 17 de abril, por parte de Oaxaca se suma a la difusión el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Robótica y Control (LIARC).

La actividad se realiza con el objetivo de fomentar el entusiasmo de las infancias y juventudes por la ciencia, la tecnología y la innovación, a través del deporte; para impulsar la apropiación social del conocimiento, fortalecer la formación del talento y desarrollar capacidades tecnológicas que fomenten la innovación y favorezcan la soberanía tecnológica de México.

Los partidos de la Copa FutbotMX, consisten en dos equipos jugando en la modalidad de futbol, para ello cada equipo estará integrado por mínimo dos y máximo cuatro participantes, con dos robots autónomos. Los encuentros se desarrollarán en dos tiempos de 10 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos cada tiempo.

La competencia se llevará a cabo en dos categorías: a) categoría ágil, pelota con luz infrarroja, dirigida a estudiantes de educación media superior y superior, entre 14 y 21 años. En cuanto al enfoque técnico, robots livianos con detección de balón basada en infrarrojo, los robots deben coordinarse de manera autónoma mediante comunicación inalámbrica para desarrollar y ejecutar tácticas como pases y defensa.

En esta categoría el peso máximo de cada robot es de 1.4 kilogramos, el tamaño de cada robot, máximo 22 centímetros, con una zona de captura del balón (profundidad máxima de penetración del balón en el robot), máximo 1.5 centímetros. La otra categoría de participación es pelota de golf naranja, dirigida a estudiantes de educación media superior, licenciatura, posgrado, profesionales y público en general, de 14 años en adelante. El enfoque técnico, competencia abierta en peso, con diseños más complejos, enfocada en visión autónoma. Los requisitos de participación se pueden consultar en la página https://secihti.mx/futbotmx/.

