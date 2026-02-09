Identifican a uno de los mineros secuestrados por el crimen organizado en Sinaloa (18:07 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. Esta mañana se confirmó, por parte de familiares y de la Fiscalía de Zacatecas, que uno de los cuerpos encontrados en las fosas de Concordia, Sinaloa, corresponde al ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador. El fiscal Cristian Camacho confirmó que la familia informó que José Ángel ya fue identificado, debido a que el caso lo atrajo directamente la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, perteneciente a la Fiscalía General de la República, por tanto, es la instancia que tiene comunicación directa con las familias de las víctimas.

En entrevista, el fiscal zacatecano mencionó que el caso lo lleva directamente la FEMDO, pero se ha colaborado con las autoridades tanto de Sinaloa como federales, ya que se enviaron los dictámenes de referencia que corresponden al ADN de familiares para el cotejo, además de que se ha brindado acompañamiento integral a las familias de las víctimas. Mencionó que su personal también fue enviado a la Ciudad de México para dar seguimiento y brindar colaboración requerida para el proceso de identificación y entrega del cuerpo.

