!A toda madre! Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Alejandro Murat se siente muy protegido por el macuspano y por la presidente. Resulta que el neomorenista se burla de los verdaderos fundadores del movimiento y los critica, es más les pide que se hagan a un lado. En una entrevista con todo y sombrero y copiando el acento norteño, el cachorro comentó que en Morena lo han tratado “a toda madre” y que de su paso por el PRI, que le pregunten a los priistas. “. Para atrás, ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas. No me preocupa nada, miren, mi trayectoria habla por mí”.

!Qué insolencia! !Qué ofensivo! !Qué descaro!

Eso lo dice el que se robó 5,000 mil millones del Infonavit, saqueó a Oaxaca y encabeza el cartel del despojo.

Esta declaración la hizo dirigida al actual gobernador Salomón Jara quien lo ha criticado por su afiliación a partido Morena, seguramente hoy contestará en su mañanera, pero no pasará de palabras porque teniendo los elementos para meterlo a la cárcel no lo ha hecho.

Así de sencillo. Por ello, la soberbia y la burla del hijo de Polanco.

***

Que la señora que trabaja como secretaria de Turismo en Oaxaca se gastó en la presentación de Julión Álvarez más de 12 millones de pesos. Su jefe había declarado que el costo había ascendido a 3 millones, pero frente a sus narices, su empleada destapó un escándalo. Y, todos callados. !Qué cinismo! Mientras en hospitales falta lo mínimo para atender a los oaxaqueños enfermos y no cirugías plásticas.

***

La Sección 22 de la CNTE se movilizará hoy, bloqueará algunos puntos en la capital y dejará a miles de niños oaxaqueños sin clases. Lo de siempre, aunque el señor que trabaja de Secretario de Gobierno lo niegue y presuma que en su gestión no pasa nada y señala a los medios.

