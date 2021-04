A partir de este 1 de abril se suman otros cambios en el etiquetado para alimentos y bebidas (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. A partir de este 1 de abril se suman otros cambios en el etiquetado “para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados”, como parte de la modificación a la norma 051 que entró en vigor en octubre del año pasado.

En el etiquetado no se podrá presentar algún personaje como parte de la publicidad.

Con ello, en los productos ya no pueden aparecer personajes ni mensajes persuasivos para la población infantil; tampoco se pueden utilizar recomendaciones de expertos o declaraciones nutrimentales en productos con sellos de advertencia, y ahora ya deben contener información más detallada.

“Esto no quiere decir que ya se prohíbe la publicidad, o sea que ya no se pueden utilizar los personajes, simplemente se condicionan con un perfil nutrimental; esto es que aquellos productos que se considere que son un riesgo para la salud de la población infantil, no pueden utilizar ganchos o todos estos atractivos para promocionar estos productos; que los productos que tienen los sellos de advertencia o que tienen la leyenda precautoria de edulcorantes, pues no va a poder tener todos estos elementos persuasivos”.