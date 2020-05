6 de mayo será punto cumbre del COVID-19: López-Gatell (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de mayo. Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, reveló durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el día más crítico por el Covid-19 será el 6 de mayo.

“¿Cuándo será el momento cumbre de la epidemia? Habíamos dicho entre el 8 y 10 de mayo, si ponemos muy puntuales, el seis de mayo. Nos falta una semana para el momento cumbre, después comenzará a bajar, pero sólo si te quedas en casa“, dijo Gatell.

El funcionario aseguró que es importante QUEDARSE EN CASA, porque sino no se cumplirá la predicción y en lugar de bajar, incrementara la curva epidemiológica por el Covid-19.

Gatell explicó que son cinco los sitios en los que se concentran los casos de coronavirus en México; a continuación te los presentamos:

CDMX.

Edomex.

Benito Juárez, Cancún.

Culiacán, Sinaloa.

Tijuana, Baja California.

Villa hermosa, Tabasco.

López Gatell también dijo que de las tres grandes zonas metropolitanas; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sólo la CDMX está activa. No quiere decir que en las otras dos no existan casos, sino que no hay tantos pacientes.

El Heraldo de México.

Compartir