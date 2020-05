Stpeidceo llama a burócratas mantenerse unidos desde casa con madurez y responsabilidad este 1 de mayo (10:20 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de JUárez, 1 de mayo. El secretario general del Stpeidceo, Juan Ignacio Cruz Villavicencio, extendió un mensaje a la base trabajadora en el marco de la conmemoración del 1o. de Mayo, “Día del trabajo”, para que con madurez, solidaridad y responsabilidad sigan manteniéndose en casa pero unidos.

A través de un video mensaje, el líder de los burócratas, insistió que en medio de esta pandemia por Covid-19 lo principal es mantener la salud de los trabajadores, de su familia y de toda la familia laboral del Stpeidceo.

“Base trabajadora, este año es diferente, por la situación que estamos viviendo por el Covid-19, obviamente que no podemos tener contacto directo ni tener ningún tipo de reuniones masivas, por eso pido a toda la base trabajadora que no permita que gente mal intencionada logre el divisionismo, que no permitan los señalamientos o descalificaciones de cada uno de nosotros como trabajadores que somos, es importante el criterio pero de gente que tenga responsabilidad, carácter, firmeza y que te digan las cosas mirándote a los ojos y no con personalidades falsas”.

Dijo que este sindicato se caracteriza por tener una base trabajadora fuerte, madura y consciente de respeto al prójimo que cuando sean llamados estarán concentrados, pero por el momento pidió estar unidos y fortalecidos como la familia que son, como sindicato, como institución, porque cada uno son parte fundamental de la estructura laboral.

“El silencio este 1 de Mayo se observa en toda nuestra comunidad y también tenemos que salvaguadar al estado de Oaxaca, por eso tengan la certeza y tranquilidad que todos los procesos administrativos correspondientes a cada una de las prestaciones en convenio que tenemos se están atendiendo de manera ordenada y planeada, con el objetivo de que todo llegue en tiempo y forma”, subrayó.

“Cuando regresemos a nuestros centros de trabajo tengan la seguridad que daremos inicio a los trabajos de negociación”, concluyó el dirigente.

