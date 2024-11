54% de los votantes asiático-americanos eligieron a Harris, mientras que el 38% votó por Trump (17:30 h)

Estados Unidos, 6 de noviembre. El apoyo de los estadounidenses de origen asiático a Donald Trump fue 5 puntos mayor en este ciclo electoral que en 2020, lo que marca un ligero giro hacia la derecha.

La encuesta de salida de NBC News realizada a los votantes anticipados y del día de las elecciones indicó que el 54% de los votantes asiático-americanos eligieron a Harris, mientras que el 39% votó por Trump. Harris perdió siete puntos en comparación con el apoyo de los asiático-americanos de las islas del Pacífico (AAPI) a Biden en 2020.

Karthick Ramakrishnan, fundador de AAPI Data, dijo que las encuestas muestran un cambio continuo que comenzó con el ciclo electoral presidencial de 2016 y la entrada de Trump a la arena política.

“El año 2012 marcó el punto álgido del apoyo de los estadounidenses de origen asiático a un candidato presidencial demócrata, y desde entonces ha ido en descenso”, afirmó. “El péndulo ha comenzado a oscilar de nuevo”.

Ramakrishan señaló que las encuestas anteriores mostraban que la economía era una prioridad importante para el electorado asiático-estadounidense. Y también resultó ser un desafío para el Partido Demócrata, en particular dada la percepción de que el Partido Republicano es económicamente más fuerte. Las altas tasas de inflación tras el COVID-19, añadió, no ayudaron.

“Si estás desempleado o empleado, si estás jubilado o trabajando, todo el mundo siente el dolor de la inflación”, dijo Ramakrishnan. “Eso fue un obstáculo importante para el Partido Demócrata, incluida Harris”.

En la encuesta de salida de NBC News, se encuestó a unos 514 votantes asiático-americanos en los 50 estados, incluidos 600 lugares de votación a nivel nacional. Las encuestas se realizaron en inglés y español. Ramakrishnan señaló que la encuesta no se realiza en idiomas asiáticos, lo que plantea una limitación en los datos. Agregó que la muestra no está diseñada para ser específicamente representativa de los votantes asiático-americanos, sino para ayudar a predecir las elecciones a nivel nacional y estatal. Los asiático-americanos generalmente viven en estados y distritos azules, pero la encuesta tiende a extraer información de áreas más competitivas, dijo.

Trip Yang, un estratega político demócrata, también dijo que pensaba que la percepción de que el Partido Republicano era más fuerte en la economía pesaba más que el intento de los demócratas de conectar con los votantes en torno a este tema. Y para la comunidad asiático-americana, un grupo que posee más de 3 millones de pequeñas empresas, esa percepción fue particularmente efectiva.

“Una de las primeras propuestas políticas que Harris anunció en julio, cuando se convirtió en la candidata demócrata, fue un crédito fiscal de 6.000 dólares para los recién nacidos”, dijo. “Así que se puede ver que el lado demócrata claramente quería cerrar la brecha en la economía, pero era algo que, objetivamente, Trump promovía en todas las encuestas”.

Según Ramakrishnan, entre 1992 y 2012, el Partido Demócrata experimentó importantes avances entre los votantes asiático-estadounidenses, en parte debido a las políticas económicas de Bill Clinton. Y la tendencia se aceleró después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el Partido Republicano fue visto como “poco amistoso u hostil” hacia los inmigrantes y las comunidades de color. Cuando Barack Obama se postuló para un segundo mandato 11 años después, casi tres cuartas partes de los asiático-estadounidenses votaron por él. Pero la primera campaña presidencial de Trump resultó ser un punto de inflexión debido a su mensaje “implacable” en torno a la economía.

“Logró crear la impresión de que la economía iba terriblemente mal”, dijo Ramakrishnan. “Parece que eso ha marcado una diferencia en la última década”.

Además, para algunos inmigrantes más recientes, cuestiones como la identidad y los derechos civiles, que generalmente se asocian con los demócratas, pueden no ser prioridades, ya que es posible que no comprendan o no se identifiquen plenamente con la lucha por los derechos de las minorías en Estados Unidos, dijo Ramakrishan. Los ciudadanos naturalizados constituyen la mayoría del voto asiático-estadounidense.

“Existe una diferencia significativa en las actitudes culturales hacia los derechos civiles”, dijo Yang. “Si eres un asiático-estadounidense que nació aquí y habla inglés, eres mucho más receptivo a términos como ‘reforma de la justicia penal’, ‘solidaridad intercultural’ y ‘las vidas de los negros importan’”.

Yang dijo que el giro a la derecha todavía se considera “incremental”, y eso se debe a que la comunidad asiático-estadounidense no vota de manera monolítica.

“Dentro de los grupos asiático-americanos, hay diferentes patrones y comportamientos”, dijo Yang. “No vemos ese tipo de cambio masivo entre los votantes AAPI a nivel nacional… los diferentes asiático-americanos se están moviendo en diferentes direcciones”.

Ramakrishnan señaló que el cambio, que es relativamente pequeño, podría deberse a que el nivel de educación de los votantes terminó siendo un factor importante en la decisión de voto. Harris obtuvo mejores resultados entre los votantes con educación universitaria, independientemente de su raza. Y más de la mitad de los estadounidenses de origen asiático de 25 años o más tienen al menos una licenciatura, en comparación con aproximadamente un tercio de la población general en el mismo rango de edad.

Otros grupos experimentaron cambios notables en este ciclo electoral. Los votantes latinos, por ejemplo, se inclinaron por Trump en 25 puntos porcentuales. Entre las mujeres blancas con educación universitaria, Harris ganó significativamente, lo que le dio una ventaja de 20 puntos sobre Trump. En comparación, Biden tenía una ventaja de 9 puntos en el ciclo anterior. Trump también hizo avances entre los votantes no blancos en general, con una ganancia de 7 puntos.

