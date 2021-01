30 características sorprendentes en objetos comunes que no sabías (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de enero. Mientras nos movemos en el día a día, no solemos notar los pequeños detalles que pueden hacer nuestra vida más sencilla. Cuando entras a tu casa, encontras múltiples objetos que todos sabemos usar… ¡o eso creíamos! Aparentemente, estuvimos usando muchos objetos de forma incorrecta. No te culpes, ¡las personas que crearon estos objetos olvidaron decirnos cómo funcionan! Pero no temas, estamos aquí con unos increíbles consejos para hacer tu vida un 150% más facíl utilizando estas caracteristicas escondidas de objetos que probablemente uses todo el tiempo.

1. Pelar Una Naranja No Debe Ser Tan Difícil Algunas veces pelar naranjas puede ser un desastre. Cuando intentas introducir tus dedos dentro de la cáscara, el jugo se dispara para todos lados y terminas con un increíble desastre. Sin embargo, existe una forma más sencilla de pelar cualquier cítrico, desde naranjas hasta mandarinas. Debes cortar la parte de arriba y la de abajo, luego hacer un corte al costado, y desenrollarlo en una línea perfecta de naranjas. Es perfecto para los almuerzos de tus hijos, así no deben esforzarse tanto para pelarlas en la escuela. Nos trae recuerdos de nuestras épocas intentando pelar mandarinas en la cafetería; si tan solo hubiéramos conocido este truco. 2. La Forma Correcta De Calentar Cosas En Tu Microondas Cuando calientas un contenedor con sobras en el microondas, ¿no sientes que algunas partes quedan frías mientras que otras estan calientes? Si colocas comida en una pila sobre un plato o lo dejas dentro del contenedor, el calor no se distribuirá correctamente. Por lo tanto, deberías probar este truco la próxima. imgur.com Cuando colocas la comida sobre el plato, haz un pequeño circulo en el medio, de esta manera todo se calentará de la misma manera. Ahora tu comida tendrá la misma temperatura y no deberás preocuparte por poner la comida en el microondas miles de veces. 3. Todos Los Productos De Belleza Poseen Fecha De Caducidad Cuando compras productos de belleza, probablemente no mires la parte de abajo del envase para descifrar todos esos símbolos. Sin embargo, todos esos pequeños símbolos pueden decirte cuándo es tiempo de desechar el producto o cuánto tiempo tienes para utilizarlo. En casi todos los productos de belleza, existe un pequeño contenedor con un “6M”, “12M” o “24M” dependiendo del producto. Esto indica cuánto tiempo tienes para utilizarlo hasta que caduque. Siempre deberíamos revisar nuestros productos en caso de que tengamos alguno en mal estado. 4. Una Forma Rápida De Limpiar Una Licuadora Luego de licuar algo, queda el tedioso trabajo de lavar la licuadora, y no importa cuan limpia se vea, siempre permanece el olor de lo que sea que hayas hecho dentro. Existe una forma muy fácil y efectiva de dejar tu licuadora limpia y con aroma fresco sin esfuerzo. reddit.com En lugar de refregarlo, ponle un poco de agua y detergente y licúa hasta verlo limpio. Luego debes tirar el agua y enjuagarlo. Esto te ahorrará mucho tiempo, y la licuadora estará libre de cualquier tipo de partícula que hayas ignorado al limpiarla. 5. Las Engrampadoras Poseen Más De Una Función Tal vez no lo sabías – nosotros tampoco – pero todas las engrampadoras poseen múltiples funciones. ¿Acaso sabías que cada una de ella posee diferentes opciones para ajustarla? Cuando rotas la base de metal, puedes ajustarlo que los ganchos cierren hacia dentro o hacia fuera cuando engrampas algo. La opción más común es que la grapa se ajuste contra sí misma, así los papeles quedan juntos. Sin embargo, puedes girar la base metálica para que la grapa se doble para afuera y puedas fácilmente quitarlas de tus documentos. También ayuda cuando poseen una gran pila de papeles. 6. El Truco Para No Desparramar La Leche ¿Quién recuerda la publicidad de Milk Master 2000 en el cual Joey participó en Friends? Si solo hubiera sabido este truco, no se hubiera puesto en ridículo en la TV. No necesitas comprar un aparato especial para servirla sin volcar, existe una forma correcta de sostener el cartón para no derramarlo por todos lados. Si sirves la leche del lado más largo, salpicarás menos, y será más fácil de sostener. Este método también te permite que el aire sobrante en el cartón desplace el liquido para una leche más espumante. No llorarás más por haberla derramado. 7. ¿Para Qué Sirve El Trozo De Tela Extra? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay un trozo de tela extra y un botón junto a la etiqueta de tu ropa? Muchas personas saben que el botón es para reemplazarlo en caso de que se salga, pero suelen confundirse con la tela ya que no saben si es para cubrir algún agujero. Sin embargo, posee un propósito. Este trozo es para ver como la tela reacciona a diferentes tipos de detergentes. Si quieres mantener tu ropa en las mejores condiciones, recomiendan probar el material con detergente antes de lavarlo, así no arruinas tus nuevas prendas. Es una idea súper práctica que nunca habíamos pensado. 8. Tal Vez Estés Usando Mucha Pasta Dental Cuando vemos los comerciales de pasta dental, la persona suele poner una larga línea sobre el cepillo que cubre todas las cerdas. Mientras que parezca lógico seguir lo que muestra el comercial, esa cantidad podría lastimar tus dientes con el paso del tiempo. toasty En realidad, solo necesitas poner una cantidad igual al tamaño de un guisante. Los comerciales suelen usar grandes cantidades por motivos estéticos, pero si tu lo haces, puedes hacer que se gaste el esmalte de tus dientes, causarte sensibilidad dental y problemas a largo plazo. 9. Las Perchas Son La Mejor Opción Para Colgar La Ropa Cuando vemos a alguien utilizar perchas en sus armarios, siempre pensamos que es con fines estéticos, pero no sabíamos que podían ser beneficiosos para tu vestimenta. Las perchas fueron creadas con un fin especifico; y probablemente sean la mejor opción para tu armario. reddit.com Las perchas están hechas con una madera específica que repele a las polillas y demás pestes que pueden dañar tu ropa. También evitan que tu ropa se arrugue. Digámosle adiós a los percheros de metal e invirtamos en estos. 10. La Flecha Junto Al Surtidor Posee Un Propósito ¿Alguna vez te has encontrado en un auto nuevo sin darte cuenta de que lado se encuentra el tanque de gasolina? Cuando te detienes en una gasolinera, debes verificar de que lado tienes que detenerte, y pierdes muchísimo tiempo. Sin embargo, existe algo en todo auto que te dice de que lado se encuentra el tanque. reddit.com La próxima vez que entres a tu coche, mira el tablero detrás del volante donde se encuentra el icono del surtidor. Donde se encuentre la pequeña flecha, es donde se ubica tu tanque. Ahora puedes encontrarlo fácilmente y saber por cual lado debes entrar a la gasolinera.

