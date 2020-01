2019, el peor año de la historia de inseguridad en México; Oaxaca sexto lugar nacional en delito de homicidio culposo: ONC (12:45 h)

“Comprobamos que lo que dice el gobierno federal es falso y esto ya no es una herencia de gobiernos pasados, la violencia no ha disminuido y está asociada al Estado y esto nos lleva a decir que necesitamos más recursos, más tecnología, no debemos vivir solo en la simulación que pretende el gobierno federal, hubo subejercicio de recursos, hubo recortes a este rubro y así no vamos a poder construir lo que a nivel local se requiere”, lamentó.