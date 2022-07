«Yo no me dedico a filtrar información», responde Barbosa a Mier (15:10 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que no tuvo ni tiene información y no se dedica a filtrarla, en respuesta a la denuncia que presentó en su contra el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, por «hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos».

Mier señaló al mandatario estatal, al senador Alejandro Armenta (Morena), al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera y al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto de cometer esos ilícitos con el propósito de perjudicar a Morena y a «personas que le son contrarios a sus intereses económicos políticos y personales”.

«Él (Mier) no es Morena, él es priista, él siempre fue el segundón de Enrique Doger, él fue, entonces, él, y, a ver, yo no tengo ninguna información, ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar, niego cualquier circunstancia, y toda la investigación.

«Él sabrá cómo se dio, en qué condiciones se dio, ya, está bien que lo haya dicho, y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos. Lo vamos a ver, responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas, qué bueno, (…) yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias, que las aclare, lo vuelvo a exhortar que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y revelándose todos los días, que las aclare, sólo eso sólo», expresó Barbosa en su conferencia diaria.

Dijo que celebra que el líder de los diputados morenistas haga interpuesto la denuncia ante la FGR y que tendrá que ratificar en agosto.

Además, destacó el gobernador «a los locos poco caso, la verdad».

Lo señaló de promoverse utilizando los temas de la Cámara de Diputados, y agregó que habrá que esperar a agosto para ver si el señor Mier anuncia su interés para buscar la gubernatura.

24 Horas/Fotos: Cuartoscuro

Compartir