Yareli Acevedo devuelve a México la gloria en el ciclismo de pista con un oro histórico en Chile (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. La mexicana Yareli Acevedo Mendoza escribió una nueva página en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la carrera por puntos femenil durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, celebrado en el Velódromo Peñalolén de Santiago, Chile. Con una actuación llena de estrategia, potencia y determinación, la joven pedalista logró un cierre espectacular que la llevó a sumar 63 unidades y quedarse con el primer lugar entre 22 competidoras.

Acevedo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y campeona panamericana de ómnium en 2023, se impuso sobre dos referentes del ciclismo mundial: la británica y medallista olímpica Anna Morris, quien se quedó con la plata, y la neozelandesa Bryony Botha, quien completó el podio con el bronce.

La ciclista mexicana, de 23 años, vino de atrás en los últimos sprints para asegurar su victoria con una combinación de resistencia y precisión táctica que entusiasmó al público chileno. Su desempeño devolvió a México a lo más alto del podio mundialista, algo que no ocurría desde 2001, cuando la legendaria Nancy Contreras conquistó el oro en la prueba de 500 metros contrarreloj en Amberes, Bélgica.

“Fue una carrera muy dura, pero nunca dejé de creer. Sabía que si mantenía la concentración y aprovechaba cada sprint, podía lograrlo”, expresó Acevedo tras recibir su medalla, envuelta en la bandera mexicana y visiblemente emocionada por su triunfo.

Antes de coronarse campeona, Yareli ya había mostrado su gran forma al terminar en quinto lugar en la prueba de ómnium femenil, también dentro de este Campeonato Mundial, sumando 101 puntos en esa competencia multidisciplinaria que combina resistencia y velocidad.

El logro de Acevedo representa un nuevo impulso para el ciclismo mexicano femenino, que en los últimos años ha ganado terreno en competencias continentales y mundiales. Su éxito es además un reconocimiento al trabajo de las instituciones deportivas nacionales y universitarias que la han respaldado, y una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que ven en ella un ejemplo de perseverancia.

Con este oro mundial, Yareli Acevedo se consolida como una de las figuras emergentes del ciclismo internacional, y confirma que México puede volver a ser potencia en las pistas, más de veinte años después del último gran triunfo.

“Este triunfo es para mi país, para todas las mujeres ciclistas que sueñan con llegar lejos. Hoy demostramos que sí se puede”, afirmó la campeona mexicana, entre aplausos y lágrimas de emoción.

Información y foto de:https://lachispa.mx/

