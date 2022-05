‘¡Ya nos exhibiste!’: Eugenio Derbez responde a Emilio Azcárraga sobre veto de Televisa (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. ¡Ahora sí se calentaron las cosas! Después de que esta tarde Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, respondiera a las declaraciones que dio Eugenio Derbez días atrás por su supuesto veto de la empresa, fue el comediante quien se tomó el tiempo para explicarle la situación.

Con una forma muy similar y original (a través de un hilo en Twitter con frases que se hicieran populares en los programas del también productor), fue que Derbez empezó por decirle que antes de hacer pública la situación, le hubiera enviado un mensaje y que mejor le preguntara a él qué es lo que estaba pasando.

¿Qué fue lo que le contestó Eugenio Derbez a Emilio Azcárraga?

“Mira, como diría el ‘Lonje Moco’ (uno de sus personajes): ‘te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!’. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!”, declaró el actor de Cómo ser un Latin Lover.

“Yo sé que tú me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú. Pero entonces diles ahí en tu empresa ‘¡qué alguien te explique!’”, agregó el actor de No se aceptan devoluciones, dejando ver que la relación entre él y el también presidente del Club América era buena.

Hilo en Twitter de Eugenio Derbez.

Fue ahí cuando comenzaron los cuestionamientos a Azcárraga, pues el protagonista de XH Derbez reveló que, a partir del 30 de marzo, la prensa de Televisa ‘lo ha hecho a un lado’ al no hablar de él en ninguna nota o entrevista (que por cierto, le cancelaron dos a última hora).

De hecho, relata que lleva algunos días haciendo promoción a su nueva película, The Valet, y convocó a prensa de varios medios incluyendo Televisa, y ninguno de los programas de la televisora acudió al llamado.

“Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet. […] ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!”, escribió el comediante.

Con respecto al tema de los derechos del programa ‘La Familia P.Luche’ (que Azcárraga había mencionado que Derbez quería gratis), el actor que encarnó a ‘Ludovico P.Luche’ en dicha serie también habló sobre la situación.

“Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, ‘qué alguien te explique’ también ese punto. Yo sé que te va a sonar ‘horrible, horrible’, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!”, exclamó Eugenio, de 60 años.

Hilo en Twitter de Eugenio Derbez.

Para finalizar, el actor le reiteró su cariño al CEO de Televisa, y espera que pronto pudieran conversar para platicarle cómo estaba la situación.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga?

El presidente de Grupo Televisa explicó esta tarde a través de tres tuits que el actor no estaba vetado de la empresa como él había asegurado, y reveló que la verdadera razón por la que Eugenio Derbez terminó relaciones con la empresa es debido a que el también productor quiere que Televisa le dé los derechos de La Famila P.Luche (uno de los programas más populares del actor) gratuitamente.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. ‘Ya cooortale mi chavo’”, escribió Azcárraga Jean.

El Financiero

Compartir