Ya no es necesario el bótox, ahora ya hay tratamientos no invasivos para rejuvenecer (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de junio. Si buscas un cambio en tu rostro y verte con una apariencia más joven, llegó un nuevo tratamiento no invasivo y que promete revolucionar la industria estética.

Se trata de la tecnología más innovadora en reducción de arrugas y lifting facial llevada a cabo a través de Emface, la última innovación desarrollada por BTL Aesthetics, que trabaja simultáneamente la piel y los músculos elevadores del rostro, dando como resultado una piel más firme y rejuvenecida.

Está diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas no solo en la apariencia física sino ayudándolas también en aspectos de rehabilitación física o postparto. Sin embargo, donde se verán sus ventajas será en la tonificación del rostro ya que ahora es posible hacer un lifting facial de manera no invasiva para recuperar toda la juventud de los tejidos bases, músculos y piel obteniendo un rejuvenecimiento integral.

A través de 30 años, BTL se ha convertido en uno de los principales fabricantes de equipos estéticos a nivel mundial. (Cortesía)

Toda una tendencia

Este tratamiento se está volviendo una tendencia y muchas celebrities como Alicia Silverstone y Reese Witherspoon están llevándolo a cabo dado sus beneficios positivos en temas de rejuvenecimiento facial.

“La realidad es que la mayoría de las personas no quieren hacerse cirugía por todo lo que representa la recuperación y buscan tratamientos no invasivos, los cuales están creciendo cada día más. Soy fanática y geek de la ciencia, hago investigaciones y veo tecnologías nuevas y eso es Emface, tengo dos años trabajando con ella y estamos cambiando el paradigma de la belleza, estamos levantando los músculos, lo que antes solo se hacía a través de cirugía”, afirmó la doctora Yael Halaas, cirujana plástica facial y reconstructiva de New York y una de las principales investigadoras en el desarrollo de la tecnología.

Emface funciona incluso después de un año completo después del tratamiento. (Cortesía)

Así funciona

Este nuevo proceso utiliza energías sincronizadas de radiofrecuencia y hiles emitidas al mismo tiempo. El calentamiento por radiofrecuencia aumenta las fibras de colágeno y elastina mientras que el hice emite miles de pulsos por sesión para contraer y tonificar los delicados músculos faciales. El resultado final es menos arrugas y más lifting.

Emface es un procedimiento no invasivo que no requiere recuperación ni tiempo de inactividad y las zonas donde actúan son: el rostro, frente, cejas, mejillas y línea mandibular

Durante el tratamiento puedes recostarte y relajarte y sentirás como si estuvieras tomando un masaje muscular facial con una sensación de calor en la zona de aplicación.

Esta tecnología es revolucionaria. (Cortesía)

Además, tener inyectables, como el botox, no es un impedimento para realizarlo, ya que no sólo trabaja en las arrugas faciales visibles, sino que también trata las capas profundas de la piel, así como músculos seleccionados, lo que implica que también es un tratamiento preventivo para aquellas personas que aún no presentan rasgos de envejecimiento facial.

“La tecnologia podemos usarla a nuestro favor cada vez que nos aporte herramientas para mejorar los resultados en nuestros pacientes. Desde que empezaron a salir los productos inyectables abusamos de ellos porque era lo único que teníamos y luego llegó una tecnología que ofrece resultados más naturales porque no queremos cambiar la fisionomía del paciente, sino que sea su mejor versión para la edad que tiene sin llegar a un cambio drástico. Sin embargo, nosotros también tenemos que educarlos y orientarlos hacia dónde quieren llegar”, aseveró el también cirujano plástico y reconstructivo certificado, Andrés Bello.

Tener inyectables no es un impedimento para hacerse el tratamiento. (Cortesía)

Los resultados

Si son personas jóvenes comenzarán a notarlos inmediatamente después del procedimiento, en mayores de cuarenta años, suelen aparecer entre cuatro y seis semanas después de la última sesión y siguen mejorando durante varias semanas después del tratamiento.

Así se obtiene un 37% menos de reducción de arrugas ya que la RF Sincronizada remodela y tensa la piel calentando la dermis y aumentando los niveles de colágeno y elastina. También tendrás 30% de tono muscular, porque restaura y eleva el soporte de los tejidos del rostro mediante la contracción selectiva de los músculos y el aumento de la densidad y la calidad de la estructura muscular.

Por último, verás 23% más de mayor lifting, el efecto combinado de la remodelación de la piel con la tonificación muscular, logrando una mayor reducción de las arrugas y un lifting facial general.

Dicho tratamiento ya se encuentra en CDMX y lo pueden realizar pacientes de todas las razas y de todo tipo de piel a partir de los 20 años de edad. Las únicas contraindicaciones médicas son marcapasos y placas metálicas faciales.