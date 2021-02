¿Y tú cuántas veces lavas tu cepillo? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. La higiene personal no solamente debe centrarse en el cuerpo de la gente, sino además en sus utensilios, ya que el no limpiarlos adecuadamente puede ocasionar diversos problemas, no solamente de apariencia.

Por ejemplo, una persona que no suele lavar los cepillos para el cabello puede enfrentarse a problemas como irritación, sensibilidad extrema e inclusive sarpullido, lo cual se puede complicar cuando además esto viene acompañado por comezón en la cabeza.

Para evitar que este tipo de situaciones afecte la salud de la gente, una tiktoker conocida como @jessicahaizman dio a conocer la cantidad de suciedad que puede albergar este tipo de objetos.

¿Cómo limpiar tu cepillo?

A la par de esta evidencia, la joven que se define a sí misma como una fanática de la limpieza y del orden, enseñó a sus seguidores la forma correcta en la que se debe quitar la suciedad de estos objetos.

El primer paso consiste en eliminar todos los pelos que se hayan quedado en este artículo. Para esto se puede usar un peine que puede irse pasando a través de las cerdas del cepillo.

Después de esto, se puede lavar con cualquier jabón o shampoo normalmente para quitar la suciedad excesiva.

A continuación se debe colocar en una solución de agua con shampoo y bicarbonato de sodio y dejarse reposar durante al menos 30 minutos.

Se debe enjuagar este utensilio y finalmente colocar bajo el sol para que se seque.

De acuerdo con la influencer, este proceso se debe de realizar al menos una vez cada dos semanas para que no se alberguen gérmenes dentro de estos objetos.

EL Heraldo de México

