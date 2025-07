Y sigue sin dar la cara…: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de julio. Adán Augusto sigue sin dar la cara para aclarar sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad y líder del grupo criminal La Barredora cuando fue gobernador de Tabasco (2019-2022).

El escándalo ya escaló hasta Claudia Sheinbaum. Por tercer día consecutivo, el jefe de la bancada de Morena en el Senado es tema en la Mañanera del pueblo.

La primera vez que habló del caso, la Presidenta dijo que no había investigación sobre el senador tabasqueño. Ayer sonó diferente. Cito textual: “La Fiscalía, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto”.

Más adelante: “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tiene que haber pruebas. No un dicho, no una suposición de cualquier persona, particularmente del senador Adán Augusto”.

La única señal pública que ha dado el legislador tabasqueño, desde que estalló el escándalo de su secretario de Seguridad, es la conversación informal que tuvo ayer con Joaquín López-Dóriga. Al Teacher le dijo que no daba entrevistas, pero le mandó los “otros datos”, al estilo AMLO-4T: todos los delitos bajaron cuando él fue gobernador de Tabasco.

El blanquiazul denunció en la FGR al diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad federal, por su presunta responsabilidad en delitos electorales, negligencia en materia de seguridad pública, corrupción y colusión con el crimen organizado.

La denuncia fue presentada por Jorge Triana, vocero nacional del PAN; Elsa Maldonado, presidenta del azul en Coahuila; y Gerardo Aguado, coordinador del grupo parlamentario en esa entidad.

Aguado aprovechó la rueda de prensa que ofrecieron los panistas para revirar a Bermúdez, quien la víspera lo calificó de “prostituto político” del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en charla con este reportero.

“La mascota de los partidos políticos es él. Ha militado en el PRI, luego en el PRD, MC, Morena y PT. Además, estuvo en el gobierno de Vicente Fox.

“Ésa sí es una clara definición de prostitución política. Por supuesto que (la denuncia) no tiene nada que ver el gobierno de Coahuila”, puntualizó el panista.

Mejía Berdeja no se quedó callado. Convocó a una rueda de prensa en San Lázaro para responder a lo que llama “calumnias” del PAN.

Advirtió: “Se la vamos a revertir a estos calumniadores porque no tienen ningún elemento y hay un delito en el Código Penal de Coahuila, artículo 240, que es el de falsas denuncias, querellas o incriminaciones. El Código Penal Federal, artículo 247, también señala una penalidad. Van a incurrir en falsedad de negociaciones, que es una conducta penal punible”.

Una y otra vez nos presumen, desde temprano, que la violencia ha disminuido con la llegada de la nueva administración a Palacio Nacional. La tarea, sin embargo, está lejos de cumplirse.

La organización ciudadana Causa en Común, que encabeza la activista María Elena Morera, dio a conocer el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, que abarca el primer semestre de 2025.

¡Agárrese! De enero a junio de 2025, dice el reporte, se cometieron en el país, al menos, 2,517 crímenes de extrema violencia, que pueden ser clasificados como atrocidades.

Entre los “hallazgos” destaca:

“Durante el periodo se registraron, al menos, 704 casos de asesinatos con tortura, 260 mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres, 256 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 226 actos violentos contra la autoridad y 200 casos de masacres.

“En promedio se registraron 14 atrocidades y 18 víctimas al día, para un total de 3,266 víctimas durante el periodo. Por tipo de atrocidad, en promedio se registró en medios una masacre al día, 1.4 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y 3.9 casos de asesinatos con tortura.

“El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en medios con, al menos, 256 casos, un promedio de 10 casos cada semana. De igual forma, se acumularon, al menos, 156 registros de fosas clandestinas; en promedio, 26 al mes.

“Las cinco entidades con mayor incidencia en atrocidades son: Sinaloa (374), Guanajuato (267), Guerrero (191), Michoacán (181) y Puebla (149)”.

Una buena: Brasil y México ocuparon el primer y segundo lugares como receptores de inversión extranjera directa (IED). El primero, con el 38% y, el segundo, con 24% del total, según el informe anual de la Cepal 2024 dado a conocer ayer.

Ese año, las entradas de IED en América Latina y el Caribe alcanzaron un total de 188.962 millones de dólares, 7.1% más que en 2023.

