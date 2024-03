Xóchitl le revira a Epigmenio: Francisco Garfias (09:00 h)

La misiva no sólo puede leerse como un intento de censura, sino que también refleja la derrota del régimen en las “benditas redes sociales”, como las llamó el propio López Obrador. “Estoy convencido que ni la guerra sucia, la manipulación abonan a nuestra vida pública, sino que nos remiten a todo aquello contra lo que se ha luchado por décadas”, señaló el dirigente de Morena.

Delgado les solicita que se investiguen y se detengan esas prácticas de guerra sucia que, asegura, afectan los derechos políticos de las y los mexicanos. Les propone una reunión con el objeto de exponerles las pruebas que se han recopilado sobre las malas prácticas, así como analizar posibles rutas a seguir para pedir que los derechos digitales de los mexicanos no sigan vulnerándose. La misiva provocó una cascada de descalificaciones en redes a Delgado. Se convirtió en tendencia. Un 90% de los mensajes en X, por ejemplo, eran negativos. Un 10% neutros o positivos.

* A mediados de semana hablamos con la diputada del PAN, Margarita Zavala, sobre el anuncio de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública federal, en el sentido de que la protección de los candidatos locales está a cargo de los gobiernos locales.

El gobierno federal, dijo, sólo se ocupa de los abanderados presidenciales, de los candidatos a gobernador, y de los aspirantes al Congreso de la Unión. “Si eso se decidió junto con los gobiernos locales, pues, muy bien. Si lo decidieron por su cuenta, creo que se equivocan” nos dijo.

La diputada del PAN nos hizo ver que, en lo que va del sexenio, no se ha apoyado a las policías locales ni se han dado recursos a los gobiernos estatales y menos municipales. Margarita cree que si eso se resolvió así, es porque ya se habló con los gobernadores. Pero añadió:

“Es irresponsable que suelten, a nivel local, como si no tuviera nada que ver la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo lo han centralizado salvo cuando no les conviene. Si en lo que llevamos del proceso ya van 16 asesinados, me parece que ya no es un problema local, sino federal y la secretaria de Seguridad federal debe atender el problema, que es a nivel nacional. El crimen organizado es un tema que le corresponde a la federación”, puntualizó.

* Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, estuvo en París. Participó en la Cumbre de Presidentas de Cámaras bajas, que se realiza en la capital de Francia.

Ante sus pares de Alemania, Bélgica, Sudáfrica, Tanzania, Indonesia, España, Francia, y de otras 16 naciones, la diputada del PRI dijo: “La paridad y la igualdad, para que sean consistentes, deben ser dimensionadas como una garantía constitucional. La agenda de igualdad sustantiva debe ser prioritaria y universal”.

La reunión, organizada por la Asamblea Nacional, se realizó en los momentos en que Francia elevó a rango constitucional, el derecho al aborto, algo que en México es improbable en lo inmediato “por las elecciones”, dijo Guerra a la agencia EFE, aunque aclaró que aquí el aborto se despenalizó en 2023.

El Arsenal