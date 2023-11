Xóchitl Gálvez dejará el Senado el 19 de noviembre (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Xóchitl Gálvez Ruiz, de visita en Sonora, confirmó que solicitará licencia el 19 de noviembre como senadora para dedicarse de lleno a coordinar el Frente Amplio por México.

En su periplo por la capital de Sonora, donde inició una gira de trabajo para dar a conocer su informe como legisladora federal, la panista se reunió con medios de comunicación ante los cuales presentó algunos aspectos de su plan de trabajo en caso de convertirse en la próxima presidenta de México.

La hidalguense adelantó que una vez que concluya con su gira para difundir su quinto informe como senadora iniciará un nuevo derrotero político, enfocado en la precampaña, pues reconoció que habrá una competencia intensa con cara al 2024.

“Morena se adelantó muchísimo, a mí de repente me decían: Es que Xóchitl se desinfló, no hay candidatos ni campañas; el hecho de que la señora Sheinbaum tenga los millones y los millones de pesos para que le hagan eventos todos los días, basta que le hable a un gobernador y le diga quiero un evento mañana, yo no tengo esos millones”, refirió en cuanto a la competencia que deberá enfrentar.

“Cierro mi informe como senadora y empezamos la precampaña, vienen seis meses por delante, duros e intensos, pero su servidora ha remontado en todas las elecciones siempre esas desventajas”, enfatizó.

La aún senadora refirió que será atribución de los partidos políticos definir las estrategias para encontrar los mejores perfiles para las candidaturas en cada rincón del país, a fin de ofrecer a los electores las mejores opciones en los próximos comicios.

“Aprovecho para decirle a aquellos ciudadanos que quieren participar que levanten las manos, aquí vamos a abrir las puertas, así como los partidos me abrieron la puerta, hay la disposición de abrirla a los ciudadanos, vamos a ver quién quiere”, refirió.

En materia de seguridad, Xóchitl Gálvez estimó que con base a una buena estrategia se puede controlar el escenario catastrófico que se vive en el país en general, así como en Sonora.

“Estoy convencida que la seguridad tiene solución, pero la actual estrategia es un fracaso, el actual gobierno no lo quiere ver, hemos visto cómo han maquillado cifras en el tema de que un estudio dice que se incrementaron los homicidios por causas ‘extrañas’, es una clasificación delicada, como el Inegi sí tiene las actas de defunción, resulta que las cifras son distintas”, apuntó.

‘No me voy a hacer taruga’

De visita en Sonora, se le cuestionó sobre el caso de la Guardería ABC, en torno a cuál sería su actuación en caso de ser presidenta para que se haga justicia en el caso de los menores fallecidos o para evitar que se repita una tragedia como esa.

“He propuesto anteriormente la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, es un proyecto que ayudará a que se reduzca la posibilidad de que se presente un incidente como el de la Guardería ABC”, señaló.

En este caso -dijo- le queda claro que ocurrió porque no existe un trabajo riguroso en materia de protección civil, como lo que pasó recientemente en Guerrero donde el huracán ‘Otis’ dejo una estela de destrucción y muerte, con miles de damnificados.

“Mi trabajo sería evitar que vuelva a suceder. Esto le toca al actual gobierno, si no ha podido encontrar nuevas evidencias o culpables, a lo mejor es porque no hay pruebas y las pruebas tampoco las puedes inventar, un gobierno de oposición, que por cierto usó este caso tremendamente, por qué no pudo presentar nuevas pruebas, más bien la pregunta que yo les haría es que si hay pruebas, yo no me voy a hacer taruga”, aclaró.

Gálvez Ruiz se reunió este lunes con representantes de las madres buscadoras de Sonora, con empresarios mineros y con productores agrícolas.

El Financiero

