“Volada del presidente…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. El compromiso de duplicar las “energías limpias” que asumió el presidente López Obrador ante John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, vale tanto como su promesa de crecer al 4 por ciento promedio anual durante su sexenio.

Su anhelada Reforma Eléctrica, que a paso veloz parece ir a la congeladora por falta de apoyo legislativo, no sólo le apuesta a la generación de energía cara y sucia, sino que inhibe la inversión privada en paneles solares, generadores eólicos, geotermia…

Nos brincó tanto que el presidente dijera a Kerry que a través de las hidroeléctricas se alcanzará la meta en energías limpias, que le pedimos al ex canciller Jorge Castañeda, experto en las relaciones con Estados Unidos, su opinión sobre la declaración de AMLO.

“No soy experto, pero la cantidad de presas que habría que construir de aquí al 2030 para cumplir con los Acuerdos de París es imposible. No hay manera que pueda suceder. Es una ´volada’ de López Obrador, como dicen ustedes los periodistas.

“Más aún si pensamos en el costo para construir esa cantidad de presas. Es como esos famosos 500 mil millones de pesos que están en algún tesoro de Moctezuma. Nada de eso existe.

“El pobre Kerry está obligado a decir que sí porque estaba allí, en Palenque, por donde pasan los hondureños. Las instrucciones de su jefe son muy claras: ´Di sí a todo, mientras sigan madreando a los hondureños´, puntualizó.

Ya encarrerados, le preguntamos a Castañeda sobre el anunciado discurso sobre corrupción que AMLO va a pronunciar en la ONU con motivo de la llegada de México a la presidencia del Consejo de Seguridad.

“A ver si nos explica porque salimos en el lugar 135 de 139 países en el reporte mundial del World Justice Project (Proyecto Mundial de Justicia) sobre ausencia de corrupción”, respondió contundente.

Legisladores de oposición nos aseguran, muy en corto, que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, está comprometido con sus pares del PAN y el PRD a no ir en contra de los intereses de la alianza “Va por México”, en la Reforma Eléctrica.

Nos explican que la reforma patina no solo por la “cerrazón” mostrada por Morena, que no le quiere mover ni una coma a lo enviado por el Ejecutivo, sino que una treintena de diputados del PRI, entre ellos los del Estado de México, no esperaron línea de Alito y ya filtraron entre sus compañeros opositores que votarán contra la controvertida reforma.

Declaraciones de Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, van en el mismo sentido de las filtraciones. Se quejó de Morena, en rueda de prensa.

“No hay debate. No se aceptan las reservas. Ni siquiera se quieren debatir. No se le quiere mover ni una coma. Es un mal augurio para el país.”

Morena necesita del voto a favor de 56 diputados de la oposición para alcanzar la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) que requiere la reforma constitucional.

Bastaría que 16 de los 71 diputados del PRI votaran en contra, para que la iniciativa se deseche.

La soberbia de los partidos paleros de Morena quedó plasmada en la expresión del diputado petista, Benjamín Robles, durante la discusión, ayer, del paquete económico para el 2022.

“Mañana los humillaremos con el voto”, dijo en dirección de los diputados que integran los grupos de oposición.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, no se quedó con la espina. “A mí no me humilla ese güey. Menos humilla a gente que piensa que se pueden construir consensos”, nos comentó.

Otro que acusó recibo fue el diputado emecista, Salomón Chertorivsky. “No podemos seguir viviendo en un país en que el partido mayoritario nos humilla con su aplanadora legislativa, en vez de taparnos la boca con argumentos, de convencernos con sus datos”, dijo en tribuna.

A propósito de Movimiento Ciudadano. Los partidos de la Alianza Va Por México califican a ss militantes de “esquiroles”, luego de que se negaran a ir en coalición con ellos en la elección extraordinaria para la presidencia municipal de Tlaquepaque, Jalisco.

Están convencidos de que las huestes que encabeza Dante Delgado quieren “sacar raja electoral” presentándose como la “opción distinta” a los partidos tradicionales.

PAN, PRI y PRD, en respuesta, acordaron que no irán en alianza con el MC en las seis elecciones de gobernador que se realizarán en el 2022: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, y Oaxaca.

Comentamos con el tema con Chertorivsky , quien justificó la decisión del MC de ir solos. “Construir una opción diferente requiere poder decir con transparencia cuales son tus causas”, sintetizó.

