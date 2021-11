¡Viral! Chabelo no pierde la bonita costumbre de ser tendencia (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Llegó el domingo y Xavier López Chabelo acaparó -nuevamente- la atención en Twitter, y se colocó entre los más vistos por una fotografía por el aniversario de la Revolución Mexicana que se conmemoró este 20 de noviembre. Con los hashtags #ChabeloElInmortal #ChabeloNuncaMorira se viralizó el personaje, lo que generó una nueva ola de memes por redes sociales.

”Algunos domingos cuando Chabelo era tendencia me asustaba, pensaba lo peor, luego me di cuenta que era inmortal. Aquí para que no se olviden de él, un domingo no es domingo sin Chabelo”, recordó una internauta.

Gran sorpresa se llevaron los internautas con la imagen que provocó una serie de memes, que de alguna manera se han convertido en algo común, a pesar de fake news sobre su estado de salud y muertes.

Xavier López es uno de los actores y conductores más emblemáticos de la televisión mexicana, quien tiene 86 años de edad.

“El amigo de todos los niños”, por lo menos cada semana, se convierte en un personaje que protagoniza los Trending Topic.

Chabelo. Memes dominicales. (Foto: Twitter.)

Memes de Chabelo. Domingos de nostalgia. (Foto: Twitter.)

Chabelo en memes. No pasa de moda. (Foto: Twitter.)

Nostalgia por En familia con Chabelo

Uno de los personajes más queridos de la televisión sin duda es Chabelo, quien hace cinco años se despidió del programa En familia con Chabelo, que fue uno de los más exitosos de la televisión mexicana.

“Ese fue siempre el plan de Chabelo para mantenerse joven: hacer que todos nos hagamos más viejos de tanto despertarnos madrugadoramente en domingo mientras él absorbía nuestra energía”. — @azogueray

Después de 48 años, el programa salió del aire el 20 de diciembre de 2015. Con un nudo en la garganta, el actor Xavier López Chabelo dijo adiós a toda una generación de seguidores.