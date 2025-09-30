¿Violó la ley? Terence Crawford es detenido a punta de pistola en EE.UU. (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Terence Crawford, boxeador que recientemente terminó con el reinado de Saúl Canelo Álvarez en el peso supermediano, fue detenido este 28 de septiembre en su ciudad natal en Omaha, en el estado de Nebraska.

¿Por qué lo detuvieron?

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa cómo un policía le apunta con un arma al pugilista de 38 años de edad mientras le ordena bajarse del vehículo.

Según reportes, la razón de la detención se debe a que el auto donde circulaba Crawford iba a exceso de velocidad, además de que las autoridades se percataron de que llevaban armas de fuego, aunque el boxeador y sus acompañantes contaban con los permisos para portarla.

“Voy a abrir la puerta, no voy a sacar ningún arma”, dijo Crawford mientras se bajaba del coche. En el video, que fue grabado por uno de los acompañantes del pugilista, se lee la descripción “Así es ser negro en EE.UU”.

Alcalde rompe el silencio

La noticia de la detención de Terence Crawford generó controversia en redes sociales debido a que horas antes se había realizado un desfile en su honor. Por tal motivo, el alcalde de Omaha, John Ewing, rompió el silencio y lamentó lo ocurrido la madrugada de este 28 de septiembre, por lo que incluso confirmó que se abrirá una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

“Comprendan que me sentí profundamente abatido al enterarme de este final para un día y una noche maravillosos en honor al campeón mundial de boxeo de nuestra ciudad. Mi corazón se encogió al enterarme de este final para un día que había sido de celebración y orgullo. Omaha debe recordar esta jornada como una de alegría mientras buscamos respuestas sobre cómo terminó. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que todos los residentes, sin importar quiénes sean, se sientan seguros y respetados en Omaha”, se lee en el comunicado.

