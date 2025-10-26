Violento doble homicidio sacude a Matías Romero (13:36 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oaxaca, 26 de octubre. Una femenina y un masculino fueron encontrados ejecutados y ambos con el “tiro de gracia” en la cabeza, en el tramo carretero Boca del Monte – Colonia Cuauhtémoc perteneciente a Matías Romero.

El hombre, de aproximadamente 35 años, recibió al menos cuatro impactos de bala en el cuerpo, además del disparo mortal en la cabeza. La mujer, de edad similar, fue alcanzada por tres proyectiles antes de ser ultimada.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima femenina vestía una blusa amarilla de tiras y una licra ajustada, mientras que el masculino portaba una playera gris de manga larga, short rojo y tenis.

Los cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera, en medio de la maleza.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal aseguraron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias periciales. Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas, y se investiga el móvil de este doble homicidio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir