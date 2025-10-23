Vinculan a prisión a 3 personas detenidas por delitos electorales durante jornada en San Agustín de las Juntas (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) solicitó que se dicte auto de vinculación a proceso para tres personas del sexo masculino identificadas como P.L.S., D.G.M. y A.A.T., por el delito en materia electoral, derivado de los hechos ocurridos durante la jornada regida por Sistemas Normativos Indígenas en el municipio de San Agustín de las Juntas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2025, en la explanada municipal ubicada en la calle Libertad, donde se desarrollaba la Asamblea General Comunitaria Electiva para la integrar el Ayuntamiento Constitucional 2026–2028.

Las investigaciones establecen que al lugar arribó un grupo de personas que portaban palos, machetes y tubos, con los cuales provocaron destrozos y agredieron a participantes del proceso electoral, lo que ocasionó la suspensión de la votación comunitaria.

Tras la intervención de las autoridades, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Vicefiscalía de Valles Centrales, que integraron la carpeta correspondiente.

Luego que la FGEO presentó los datos de prueba, el Juez de la causa calificó como legal la detención y comunicó imputación a P.L.S., D.G.M. y A.A.T., imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el Ministerio Público hizo la solicitud de la vinculación a proceso por el delito en materia electoral.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la procuración de justicia electoral, haciendo valer la ley y garantizando paz, certeza y seguridad a la ciudadanía.

