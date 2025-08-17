Viguera fortalece la participación vecinal en el Tequio (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. En la agencia de Viguera se llevó a cabo una jornada de Tequio Vecinal, donde vecinas y vecinos unieron esfuerzos para recuperar y embellecer espacios públicos.

Desde primeras horas del día, las y los participantes se organizaron con escobas, palas y guantes para limpiar el camellón de la Avenida Ferrocarril, mostrando que la voluntad ciudadana es vital para transformar la capital.

El presidente municipal Ray Chagoya ha expresado su interés en impulsar estas acciones colectivas, pues representan un ejemplo de trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía.

El Gobierno Municipal adelantó que los tequios vecinales continuarán en colonias, barrios y agencias de Oaxaca de Juárez, consolidando una estrategia permanente para garantizar una ciudad más limpia, ordenada y segura.

