VIDEO: Silvia Pinal rompe el silencio tras salir del hospital (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. La “Diva de México”, Silvia Pinal, fue dada de alta del hospital tras haber estado 10 días internada, donde tuvo que ser intervenida para tratar una llaga que tenía en el cuerpo. A su salida, se sinceró con los medios de comunicación presentes.

De acuerdo a la información, la actriz se encontraba a bordo de su auto cuando los reporteros comenzaron a abordarla y sin aparentes problemas comenzó a responder sus preguntas.

Entre sus respuestas dio a conocer cómo se sentía con respecto a finalmente dejar el nosocomio y poder continuar con su rehabilitación desde la comodidad de su hogar.

“Muy feliz, todo resulto muy bonito, no esperaba yo tanto”, aseguró Silvia Pinal.

Sin embargo, al ser cuestionada con la parte de como se sentía con haber sido “dada de alta”, la “Diva de México” lanzó una respuesta que desconcertó tanto a los reporteros, como a los internautas que vieron el video.

“¿De alta, dar de alta? No, no, yo no entré a ningún lado”, aseguró la artista.

Ante la respuesta, los familiares de Pinal pidieron al chófer que acelerara su paso para poder llegar a la casa de la misma.

Los fanáticos al ver dicho momento que vivió Silvia con los medios desató comentarios dispersos en los que algunos aseguraron que la actriz ya olvida algunas cosas y otros pidieron que ya dejen de perseguirla, para que así pueda descansar como debe.

