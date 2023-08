VIDEO: perro pasea en una mochila a su cachorro y el tierno momento se hace viral (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. TikTok, conocido en China como Douyin, es una red social de origen chino para compartir videos cortos y en formato vertical propiedad de la empresa china ByteDance. Fue a través de esta plataforma donde se viralizó un tierno momento: un perrito raza golden retriever lleva en una pequeña mochila a su cachorro.

En la grabación se puede observar a un perro de talla grande, acompañado de su dueña, quien compra comida en un puesto y quien colocó a su perro una mochila especial para que él mismo cargue a su cachorro y ambos pudieran pasear por las calles sin necesidad de que el bebé pise el suelo.

Los hechos encloquecieron a los internautas, bastaron 6 segundos de duración y 5 días desde su publicación para que en Tiktok, el video acumulara más de 72 mil comentarios, hasta el momento: “Muy lindo, pero cuando el perro camina el cachorro va con sus patas arriba”; “Mamá responsable”; “Sacando a pasear a la bendi para que saque a pasear a su bendi”; “Qué agusticidad del perrito”; “Me desmayo de amor”; “Perfecta manera la dueña de cuidar a ambos perros, no se escapan, no se pierden, como debe actuar un buen dueño”

Foto: captura de pantalla

¿Cuáles son las razas de perros más inteligentes?

De acuerdo con una lista elaborada por el psicólogo Stanley Coren, autor del libro “The Intelligence of Dogs” (La inteligencia de los perros), destaca a 5 razas de 79 por tres aspectos: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa, de trabajo y de obediencia:

Border collie: esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia. Caniche o poodle: estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos. Pastor alemán: son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera. Golden retriever: educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros. Doberman pinscher: considerado como tranquilo y tolerante, atiende rápido las órdenes de sus dueños o entrenadores.

Foto: pixabay

¿Cuáles son los perros de raza mestiza?

El lomito mestizo o perro criollo, es aquel que no pertenece a ninguna raza en particular, por lo que no poseen rasgos característicos que puedan atribuirse a una raza específica, pues vienen de la fusión de varias razas de perros. Si algo los puede caracterizar es que por lo general son muy inteligentes, pues la mayoría ha vivido en situación de calle, hecho que los ha orillado a ingeniárselas para sobrevivir.

