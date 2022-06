Video Justin Bieber cancela gira por parálisis parcial del rostro (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de junio. El cantante Justin Bieber tuvo que posponer su gira por Norteamérica tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una extraña dolencia que provoca la parálisis parcial del rostro.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara”, explicó el propio Bieber en un video subido a su perfil de Instagram este viernes.