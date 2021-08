VIDEO. Crecen seguidores de persona que dice ser Jesucristo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de agosto. En muchas sociedades la religión y la fe es parte característica de una sociedad, y a través de los años se ha tratado de explicar el objetivo de Dios con la humanidad, originando en algunos casos nuevas corrientes para convencer a otras personas seguir su movimiento.

Una situación similar está ocurriendo en la ciudad de Kingaroy, en el estado de Queensland, Australia, con Alan John Miller, que incluso señala ser Jesús, y su pareja Mary Luck, María Magdalena, personajes importantes para la fe cristiana.

En entrevista para el medio Sky News, Alan John Miller detalló tener recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para todos, como María que estaba presente”.

En tierras australianas, John Miller y Mary Luck encabezan el movimiento “Divine Truth” que de acuerdo con medios internacionales, aglutina más de 20 mil seguidores.

Aunque existen detractores de “Divine Truth”, sus crecientes seguidores desean participar en sus conferencias y seminarios, que de acuerdo con su sitio web su objetivo es presentar la verdad divina en la Tierra que ayudará a las personas a tener una relación personal con Dios.

Por su parte, el reverendo David Milikan, un estudioso de las sectas, teme por Miller y sus seguidores. “Lo que más me preocupa es que se encierran más y más en sí mismos”.

Finalmente, John Miller señaló no sentirse ofendido por quienes creen que no es realmente Jesús. “Al igual que mucha gente en el primer siglo no creían que había un mesías y no me siento ofendido por eso”.

24 Horas/Foto:Sitio

